VÍDEO: Ronaldo Fenômeno diz que não assiste mais futebol e prefere tênis: 'Está muito chato'

Ronaldo Fenômeno, considerado um dos maiores jogadores da história, surpreendeu ao revelar que abandonou o futebol como espectador. Durante um evento beneficente na França, o ex-jogador confessou que hoje em dia acha o esporte "chato" e que prefere assistir tênis a jogos de futebol.

Durante o evento beneficente "Mouratoglou Charity Gala", Ronaldo expressou sua frustração com o estado atual do futebol. "Hoje em dia, amo mais o tênis do que o futebol. É inacreditável", declarou Fenômeno. "Eu não consigo mais assistir partidas de futebol, acho que está muito chato. Mas consigo ficar assistindo cinco horas de um jogo de tênis. É loucura.", confessou.

O ex-jogador ainda falou sobre seu desempenho nas quadras de tênis. "Eu treino três vezes por semana. Me sinto muito competitivo. Quero melhorar todo dia. Mas, meu backhand, meu Deus…", brincou.

Apesar de sua paixão pelo tênis, o Fenômeno ainda mantém fortes ligações com o futebol, atuando como ex-gestor do Cruzeiro e atual líder do Real Valladolid, clube recém-promovido à Primeira Divisão da Espanha.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em OLiberal.com)