VÍDEO: lutadora brasileira é beijada à força por adversário em 'encarada' antes de luta

A lutadora brasileira Gabi Garcia foi beijada à força pelo também lutador Craig Jones, da Austrália, durante uma "encarada", momento tradicional entre atletas antes de uma luta. O caso ocorreu durante a pesagem oficial dos dois antes do embate de jiu-jítsu que ocorrerá em Las Vegas, nos Estados Unidos, neste sábado (17). A brasileira cogitou cancelar o embate entre os dois.

O momento aconteceu durante a encarada oficial para as fotos de divulgação do evento. Um vídeo, feito por alguém que estava próximo dos lutadores, mostra Craig puxando com as duas mãos o rosto da brasileira e a surpreendendo com um beijo sem seu consentimento. Gabi, então, se assusta e empurra o adversário, que sai correndo e rindo da situação. Assista o momento:

“Você cruzou a linha! Aproveite seu show”, afirmou Gabi, reprovando a atitude do adversário. A brasileira cogitou cancelar o embate entre os dois

Em sua conta oficial no Instagram, Craig Jones debochou da situação e chegou a provocar o público brasileiro. “Luta cancelada. Acho que os brasileiros não sabem brincar”, declarou o lutador. A publicação do vídeo recebeu uma série de comentários criticando a postura do australiano.

“Ele está me enchendo tanto o saco que eu quero amassar ele. Eu até perguntei se poderia usar mordida na luta. Ele é um cara chato, é um cara do bem, mas é chato. Ele grava tudo, ele fala da minha vida pessoal para as pessoas. Eu vou te amassar lá”, destacou a brasileira em entrevista ao portal MMA Fighting.

Apesar da situação, a luta está mantida para este final de semana. A brasileira e o australiano, inclusive, compartilharam fotos do beijo e em momentos de diversão juntos em uma publicação conjunta no Instagram.

