VÍDEO: homem se revolta com narração feminina em jogo de futebol e viraliza nas redes sociais

No último domingo (23), após a vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 1 a 0 no Maracanã, pelo Brasileirão, viralizou o vídeo de um torcedor indignado com a narração da partida. O homem aparece revoltado com a narração feminina da jornalista Renata Silveira, na TV Globo, e diz que mulheres deveriam narrar apenas jogos de menor importância, que quase ninguém assiste.

Visivelmente irritado, o homem dispara: "Botaram uma mulher pra narrar um clássico que o Brasil todo assiste!". Ele questiona a escolha da emissora, afirmando que a narração feminina não seria adequada para um jogo de tamanha importância. "Ao invés de botar no Atlético Goianiense que ninguém assiste, bota os melhores jogos da rodada, que é Flamengo e Fluminense [para ter uma narradora]", diz ele.

O homem ainda afirma que quando vê jogos narrados por mulheres, ele para de assistir. "Não dá cara, toda vez é isso! Daqui a pouco vai botar Palmeiras e Corinthians também pra uma mulher narrando", finaliza.

O vídeo, gravado pela esposa do homem, viralizou nas redes sociais, gerando diversas reações. Nos comentários, é possível observar a repetição de argumentos machistas contra a presença de mulheres na narração de futebol.

"Não dá para aguentar mulher narrando jogo! 90 minutos de voz de gralha na orelha? Ninguém merece", comenta um internauta. Outro, com mais ousadia, afirma: "A narração feminina nunca será como a masculina, pelo simples fato de que a mulher — como ser muito diferente do homem — não vai viver a experiência do futebol da mesma forma que os homens vivem e viveram durante suas vidas."

Nas redes sociais, a narradora Renata Silveira ignorou os comentários machistas. Em uma das publicações após o jogo, ela compartilhou que demorou mais de 70 anos de televisão para que um clássico carioca fosse narrado por uma mulher.

A crescente participação de mulheres nas transmissões esportivas de futebol, tanto nas reportagens e comentários quanto na narração, é considerado um importante passo para a diversidade e a representatividade no esporte.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)