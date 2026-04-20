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Vídeo: fisiculturista é campeã menos de 2 meses após ter hemorragia no cérebro

A chinesa é treinada pelo brasileiro Ricardo Pannai.

Estadão Conteúdo

Cynthia Chen, fisiculturista chinesa que é treinada pelo brasileiro Ricardo Pannain, faturou o título da categoria Bikini no Huanji China Pro, em Xangai, na China, no último domingo, 19. O curioso é que a conquista vem menos de dois meses depois dela lesionar o o lobo esquerdo frontal do cérebro em um acidente, segundo relatou o preparador brasileiro.

Na semana anterior ao Arnold Sports Festival, a atleta sofreu um acidente em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, e bateu a cabeça no chão, tendo hemorragia no lobo frontal esquerdo. Pannain disse que a lesão causou repercussão clínica aguda na forma de convulsões.

Após o acidente, o preparador brasileiro focou na recuperação completa de Chen. Depois da reabilitação, ela voltou aos treinamentos em uma preparação cercada de cuidados médicos.

"Esse título é muito importante e emocionante para mim, pois antes da atleta fenômeno, trata-se de uma pessoa tão maravilhosa, como poucas que conheci. O meu carinho pela Chen é gigante", escreveu o brasileiro em uma publicação no Instagram.

Pelo título deste domingo, Chen encaminhou vaga ao Mr. Olympia 2026. Para garantir presença no maior evento de fisiculturismo do mundo, ela precisa de mais um título ou terminar entre as 25 primeiras colocadas no ranking da categoria Bikini - no momento, ela ocupa a 8ª posição.

Este foi o 90º título de atletas treinados por Pannain, que tem mais de 20 anos de experiência no mundo do fisiculturismo. No currículo, o brasileiro esteve presente na preparação de cinco conquistas do Mr. Olympia: dois na Bikini e três da Wellness - com o tricampeonato seguido da brasileira Francielle Mattos.

"Comemore muito, porque apenas nós sabemos tudo que passamos na semana do Arnold, e o que foi preciso para darmos a volta por cima. Vamos com tudo que a nossa temporada está apenas começando!", celebrou Pannain.

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