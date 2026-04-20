Vídeo: fisiculturista é campeã menos de 2 meses após ter hemorragia no cérebro A chinesa é treinada pelo brasileiro Ricardo Pannai. Estadão Conteúdo 20.04.26 20h06 Cynthia Chen, fisiculturista chinesa que é treinada pelo brasileiro Ricardo Pannain, faturou o título da categoria Bikini no Huanji China Pro, em Xangai, na China, no último domingo, 19. O curioso é que a conquista vem menos de dois meses depois dela lesionar o o lobo esquerdo frontal do cérebro em um acidente, segundo relatou o preparador brasileiro. Na semana anterior ao Arnold Sports Festival, a atleta sofreu um acidente em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, e bateu a cabeça no chão, tendo hemorragia no lobo frontal esquerdo. Pannain disse que a lesão causou repercussão clínica aguda na forma de convulsões. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Após o acidente, o preparador brasileiro focou na recuperação completa de Chen. Depois da reabilitação, ela voltou aos treinamentos em uma preparação cercada de cuidados médicos. "Esse título é muito importante e emocionante para mim, pois antes da atleta fenômeno, trata-se de uma pessoa tão maravilhosa, como poucas que conheci. O meu carinho pela Chen é gigante", escreveu o brasileiro em uma publicação no Instagram. Pelo título deste domingo, Chen encaminhou vaga ao Mr. Olympia 2026. Para garantir presença no maior evento de fisiculturismo do mundo, ela precisa de mais um título ou terminar entre as 25 primeiras colocadas no ranking da categoria Bikini - no momento, ela ocupa a 8ª posição. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Este foi o 90º título de atletas treinados por Pannain, que tem mais de 20 anos de experiência no mundo do fisiculturismo. No currículo, o brasileiro esteve presente na preparação de cinco conquistas do Mr. Olympia: dois na Bikini e três da Wellness - com o tricampeonato seguido da brasileira Francielle Mattos. "Comemore muito, porque apenas nós sabemos tudo que passamos na semana do Arnold, e o que foi preciso para darmos a volta por cima. Vamos com tudo que a nossa temporada está apenas começando!", celebrou Pannain. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave fosiculturismo Cynthia Chen hemorragia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 futebol Sem espaço no Remo, atacante Nico Ferreira pode deixar o clube Jogador não é relacionado desde a terceira rodada da Copa Norte e deve encerrar contrato com a equipe azulina antes do fim do empréstimo 21.04.26 14h18 futebol Bahia tem dois desfalques para duelo contra o Remo na Copa do Brasil Duelo entre o Leão Azul e o Esquadrão de Aço ocorre na quarta-feira (22), na Arena Fonte Nova, em Salvador 21.04.26 12h35 FUTEBOL Meia do Remo sofre lesão grau 2 e desfalca o Leão Azul na Copa do Brasil e no Brasileirão O meia David Braga passou por exames e não joga pelo clube por pelo menos mais três semanas 20.04.26 19h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES programe-se! Após perder para o Vasco, quando e contra quem será o próximo jogo do Paysandu? Pressionado, o Papão precisa pontuar contra o Itabaiana, em Sergipe 22.04.26 0h08 Futebol Ítalo lamenta queda de rendimento do Paysandu no segundo tempo: 'O Vasco soube aproveitar' Ítalo reconhece bom primeiro tempo do Papão, mas aponta falhas nas finalizações e impacto do gol sofrido cedo na etapa final como determinantes para a derrota em casa 22.04.26 0h14 futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 TRISTEZA Irmã de Renato Gaúcho morre antes de Paysandu x Vasco O treinador não seguirá com o Vasco para o Rio de Janeiro após a partida 21.04.26 22h17