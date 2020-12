Vice-presidente do Cruzeiro morre por complicações da Covid-19

O Cruzeiro informou o falecimento do segundo vice-presidente do clube, Biagio Teodoro Peluso. O dirigente faleceu na manhã deste domingo, 13 de dezembro, em decorrência de complicações da Covid-19.

O ítalo-brasileiro Biagio Teodoro Francesco Peluso tinha 71 anos e assumiu a diretoria executiva da instituição em junho, ao lado do presidente Sérgio Santos Rodrigues e do primeiro vice-presidente Lidson Potsch, com a chapa sendo reeleita em outubro. Ele já tinha sido vice-presidente, de 2006 a 2011, e aceitou o desafio de assumir o cargo com a atual diretoria.

De tradicional família italiana e muito representativa no clube, o pai de Biagio associou-se ao Cruzeiro ainda na década de 1960, e o segundo vice-presidente dedicou sua vida às cinco estrelas.

O Cruzeiro decretou luto oficial por 3 dias em todas as sedes do Cruzeiro, com as bandeiras hasteadas a meio mastro.