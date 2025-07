Verstappen se pronuncia após saída de Horner da Red Bull: 'Compartilhamos conquistas incríveis'

O piloto Max Verstappen se pronunciou nas redes sociais após a demissão de Christian Horner do comando da Red Bull nesta quarta-feira, 9. O dirigente encerrou uma trajetória de vinte anos no cargo.

Verstappen enalteceu a parceria com Christian Horner na Fórmula 1, iniciada no ano de 2016, temporada na qual o holandês foi promovido ao time austríaco.

"Da minha primeira vitória até quatro campeonatos mundiais, compartilhamos conquistas incríveis. Vencemos corridas memoráveis e quebramos inúmeros recordes. Obrigado por tudo, Christian!", escreveu Max Verstappen.

Horner acumulou diversas conquistas como dirigente da Red Bull nas últimas duas décadas. Foram oito títulos do Mundial de Pilotos, com o alemão Sebastian Vettel (2010, 2011, 2012, 2013) e Max Verstappen (2021, 2022, 2023 e 2024), além de seis troféus do Mundial de Construtores (2010, 2011, 2012, 2013, 2022 e 2023).

Trabalhando com Horner, Max Verstappen obteve 65 vitórias na Fórmula 1, 44 pole positions e 117 pódios. A saída do dirigente britânico tem efeito imediato.

Christian Horner será substituído por Laurent Mekies, atual chefe da RB, time satélite da Red Bull na Fórmula 1. Diretor da equipe menor, Alan Permane foi promovido ao cargo de chefe da RB.

Max Verstappen tem contrato com a Red Bull até o ano de 2028. Nas últimas semanas, porém, surgiram boatos sobre uma possível transferência do holandês para a Mercedes.

O piloto é o atual terceiro colocado no Mundial de Fórmula 1, com 165 pontos. Oscar Piastri lidera, com 234 pontos. No Mundial de Construtores, a Red Bull está em quarto lugar, bem distante da primeira colocada, a McLaren.