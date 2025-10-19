Verstappen festeja desempenho nos EUA e disputa pelo seu 5º título: 'A chance existe' Estadão Conteúdo 19.10.25 20h13 Tetracampeão mundial, Max Verstappen deixou o Circuito de Zandvoort no final de agosto com pouca esperança de conquistar seu quinto título na F-1. Oscar Piastri, da McLaren, não só havia vencido o GP da Holanda o deixando na segunda colocação diante de sua torcida, mas também tinha 104 pontos de vantagem na classificação do Mundial de Pilotos. Neste domingo, poucas semanas e quatro GPs depois, o piloto da Red Bull conseguiu reduzir a diferença para 40 pontos, graças a três vitórias em provas principais e uma em corrida sprint. Após o fim de semana perfeito em Austin, onde foi pole e venceu a sprint e o GP dos EUA, Verstappen foi questionado se agora acredita que há uma chance de conquistar o quinto título consecutivo. "Sim, com certeza", respondeu o piloto de 27 anos. "A chance existe. Só precisamos tentar entregar esses fins de semana até o fim do ano. Pelo menos vamos tentar o que pudermos", completou. Faltam cinco etapas para o final da temporada da F-1. Verstappen afirmou que o fim de semana nos EUA foi "inacreditável". O holandês disse que a chave para a vitória foi o início da corrida, quando ele manteve a liderança após largar na pole position, e Lando Norris, da McLaren, perdeu o segundo posto para Charles Leclerc e perdeu muito tempo para superar o rival da Ferrari. "O ritmo entre mim e Lando foi muito próximo. Foi naquele primeiro trecho que fizemos a diferença. Eu consegui abrir uma pequena vantagem, que foi basicamente o que mantivemos até o final", afirmou. Líder do Mundial, Piastri só conseguiu terminar em quinto. A Fórmula 1 agora parte para a Cidade do México e, no próximo fim de semana, Verstappen, Norris e Piastri protagonizam nova batalha pelo Mundial de Pilotos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP dos EUA Max Verstappen COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Goleiro do Remo, Marcelo Rangel publica mensagem após lesão: 'Um leão ferido ainda é um leão' Jogador azulino terá que passar por cirurgia para corrigir lesão no joelho e está fora da temporada 19.10.25 17h37 Mais esportes Em busca do tri, Mauro Folha vence primeira etapa do Campeonato Paraense de Kart 2025 Piloto paraense garantiu a vitória nas duas baterias da categoria sênior 19.10.25 15h53 Corrida do Cirio Entrega dos kits marca início da contagem regressiva para a 40ª Corrida do Círio Retirada começa na próxima quarta (22), no Shopping Bosque Grão-Pará, e antecede a prova que terá percursos de 5 e 10 km em dois dias de evento 19.10.25 13h38 Futebol Da sala de aula à beira do gramado: entenda como a CBF forma técnicos no Brasil Ignácio Neto, auxiliar técnico do Paysandu, detalha a experiência e o impacto do curso para a formação de novos treinadores 19.10.25 10h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Guto Ferreira valoriza elenco do Remo após quinta vitória seguida e mantém pés no chão no G4 Treinador celebra sequência positiva, fala em desgaste extremo e afirma: 'Quem quer vencer, entrega o máximo' 18.10.25 23h31 LEÃO QUASE LÁ Quantos pontos um time precisa para ser campeão da Série B? De volta ao G4 e faltando apenas 3 vitórias do acesso, o Remo mira no título da Série B. 19.10.25 8h30 Futebol Guto Ferreira revela ‘segredos’ da reação do Remo: 'Impulsionam o clube a ser ainda mais gigante' Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, técnico azulino detalha como a torcida remista e a fé no Círio de Nazaré explicam a virada de desempenho da equipe que, segundo ele, é mais emocional que tática. 19.10.25 8h00 futebol Goleiro Marcelo Rangel sofre lesão no joelho e está fora do restante da temporada pelo Remo Atleta fará uma cirurgia na manhã da próxima segunda-feira (20) 19.10.25 10h46