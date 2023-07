Verbas vinculadas a investidores começam a ser pagas a clubes do Forte; veja quanto

Até esta sexta-feira (28), a previsão é de que 11 clubes tenham recebido antecipações de verbas ligadas à futura liga. Os valores, adiantados pela XP Investimentos, assessora do bloco Forte Futebol, são liberados aos dirigentes mediante operação de crédito e chegam perto da casa dos R$ 380 milhões.

O que acontece é que dirigentes se dividiram em dois grupos, divergentes em relação à fundação da liga de clubes. O chamado "Forte Futebol" tem as assessorias de Livemode, Alvarez & Marsal e XP Investimentos e chegou a um acordo de investimentos com Serengeti e LCP. Enquanto isso, a "Libra" tem como assessores Codajas e BTG, além de pré-acordo com o fundo Mubadala.

A XP assumiu o papel de emprestar seu próprio dinheiro para fazer a ponte, já que esses recursos são parte do acordo de investimentos assinado pelos clubes com as gestoras de investimentos Serengeti, dos Estados Unidos, e Life Capital Partners, sediada em Curitiba, mas os fundos ainda precisam superar trâmites burocráticos para fazer os pagamentos.

Fazer esse adiantamento é uma forma de blindar o grupo da pressão que faz a Libra, para que os membros troquem de lado, na disputa pela construção da liga. Até agora, o Forte perdeu Sampaio Corrêa e Atlético-MG para os "rivais", enquanto puxou Botafogo, Cruzeiro e Vasco para assinar com Serengeti e LCP.

Aberta desde 3 de julho, a janela de transferências do futebol brasileiro se encerra em 2 de agosto. Os dirigentes poderão usar a antecipação dessas verbas para facilitar negociações por reforços - por isso também foi essencial que a XP viabilizasse o adiantamento ainda neste mês.

Veja quais clubes receberam depósitos na semana passada:

Cuiabá

Cruzeiro

Coritiba

Juventude

Fortaleza

Veja quais clubes receberam depósitos nesta semana:

Botafogo

Vila Nova

CRB

América-MG

Ceará

Fluminense

Adiantamento

Cada clube recebe um valor diferente, que varia entre R$ 4 milhões e R$ 44 milhões. Foi oferecida a todos os dirigentes a opção de antecipar 40% da quantia prevista para a primeira parcela, no caso dos integrantes da primeira divisão, e 20% para os que disputam a Série B, mas nem todos quiseram fazer o adiantamento integral desta cota.

A antecipação de um percentual menor foi a escolha de alguns cartolas, para, assim, ficarem menos expostos a riscos no futuro. Trata-se de uma operação de crédito viabilizada pela XP, portanto, clubes deram receitas futuras relacionadas ao Campeonato Brasileiro como garantia de pagamento. Caso os investidores desistam do negócio, por exemplo, a antecipação vira um empréstimo convencional, com taxa de juros e receitas futuras em garantia.

Confira os valores destinados a cada time:

Série A

Internacional: R$ 44 milhões

R$ 44 Atlético-MG: R$ 43 milhões

R$ 43 Fluminense: R$ 43 milhões

R$ 43 Athletico-PR: R$ 41 milhões

R$ 41 Coritiba: R$ 32 milhões

R$ 32 Goiás: R$ 30 milhões

R$ 30 Fortaleza: R$ 24 milhões

R$ 24 América-MG: R$ 23 milhões

R$ 23 Cuiabá: R$ 11 milhões

Série B

Sport: R$ 14 milhões

14 Ceará: R$ 12 milhões

12 Avaí: R$ 9 milhões

9 Chapecoense: R$ 9 milhões

9 Juventude: R$ 9 milhões

9 Atlético-GO: R$ 9 milhões

9 Criciúma: R$ 6 milhões

6 CRB: R$ 4 milhões

4 Vila Nova: R$ 4 milhões

4 ABC: R$ 4 milhões

4 Londrina: R$ 4 milhões

4 Tombense: R$ 4 milhões