Clubes se reúnem e criam comissão para negociar com a Libra

Em um encontro realizado no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (16), 25 clubes das Séries A e B do Brasileirão chegaram a um consenso sobre a divisão de receitas e sinalizaram uma negociação com a Liga do Brasil (Libra). Agora, os dirigentes vão enviar propostas à organização analisar um possível acordo para organização do Campeonato Brasileiro.

Os mandatários presentes preferiram não entrar em detalhes, mas a divisão acordada foi de 45% igualitários, 30% de performance e outros 25% por engajamento. Esse último critério causa bastante debate pois é considerado por todos como subjetivo. Na Libra, ele engloba critérios como média de público no estádio, base de assinantes de pay-per-view, número de seguidores e engajamento em redes sociais, audiência na televisão aberta e tamanho da torcida.

Para a Liga ser implantada, o estatuto da CBF define que haja a adesão de pelo menos um terço dos participantes das séries A ou B. Ou seja, a Libra precisa de 13 assinaturas. Se isso não ocorrer, o Brasileirão continua organizado pela CBF e os dois lados negociarão por conta própria seus direitos de televisão.