Venus Williams aceita convite para disputar Indian Wells: 'Mal posso esperar'

A tenista Venus Williams aceitou o convite para disputar as chaves simples e de duplas do WTA de Indian Wells, na Califórnia, Estados Unidos. O anúncio foi realizado pela organização do torneio, que destacou o entusiasmo da atleta para atuar no circuito mais importante da categoria.

Neste ano, a competição será realizada entre os dias 4 e 16 de março. A norte-americana repetirá a parceria com a canadense Leylah Fernandez na disputa por duplas. Elas chegaram até às quartas de final no último US Open, realizado em setembro do ano passado. Na oportunidade, as atletas foram superadas por Taylor Townsend e Katerina Siniaková.

"Estou muito animada para voltar a Indian Wells e mal posso esperar para jogar na Califórnia. Esse torneio é sempre muito especial e não há nada como competir diante desses fãs incríveis".

Essa será a décima participação de Venus no torneio, da qual chegou três vezes entre as quatro melhores, a última em 2018. Além disso, a tênis é dona de 49 títulos de simples no circuito WTA e foi sete vezes campeã em Grand Slams. Vale lembrar que a primeira participação da norte-americana, que está com 45 anos, em Indian Wells ocorreu em 1996, quando era uma adolescente de 15 anos. A primeira semifinal aconteceu em 1998, quando foi eliminada pela suíça Martina Hingis.

Em janeiro deste ano, Venus se tornou a jogadora mais velha a competir no torneio de simples no Australian Open. Na ocasião, a norte-americana superou a marca da japonesa Kimiko Date, que entrou em quadra aos 44 anos, em 2015. Ela acabou eliminada por Olga Danilovic na primeira rodada.