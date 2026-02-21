Venus Williams aceita convite para disputar Indian Wells: 'Mal posso esperar' Neste ano, a competição será realizada entre os dias 4 e 16 de março Estadão Conteúdo 21.02.26 15h47 Venus Williams (Foto: Reprodução / Instagram @venuswilliams) A tenista Venus Williams aceitou o convite para disputar as chaves simples e de duplas do WTA de Indian Wells, na Califórnia, Estados Unidos. O anúncio foi realizado pela organização do torneio, que destacou o entusiasmo da atleta para atuar no circuito mais importante da categoria. Neste ano, a competição será realizada entre os dias 4 e 16 de março. A norte-americana repetirá a parceria com a canadense Leylah Fernandez na disputa por duplas. Elas chegaram até às quartas de final no último US Open, realizado em setembro do ano passado. Na oportunidade, as atletas foram superadas por Taylor Townsend e Katerina Siniaková. "Estou muito animada para voltar a Indian Wells e mal posso esperar para jogar na Califórnia. Esse torneio é sempre muito especial e não há nada como competir diante desses fãs incríveis". Essa será a décima participação de Venus no torneio, da qual chegou três vezes entre as quatro melhores, a última em 2018. Além disso, a tênis é dona de 49 títulos de simples no circuito WTA e foi sete vezes campeã em Grand Slams. Vale lembrar que a primeira participação da norte-americana, que está com 45 anos, em Indian Wells ocorreu em 1996, quando era uma adolescente de 15 anos. A primeira semifinal aconteceu em 1998, quando foi eliminada pela suíça Martina Hingis. Em janeiro deste ano, Venus se tornou a jogadora mais velha a competir no torneio de simples no Australian Open. Na ocasião, a norte-americana superou a marca da japonesa Kimiko Date, que entrou em quadra aos 44 anos, em 2015. Ela acabou eliminada por Olga Danilovic na primeira rodada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis venus williams indian wells COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Stay period: o que significa a suspensão das dívidas do Paysandu por 180 dias? Credores não podem promover bloqueios de contas, penhoras ou atos de constrição patrimonial contra o clube. 21.02.26 17h23 ESPORTE Paysandu entra em recuperação judicial e ganha prazo para renegociar dívidas Decisão do TJPA permite reorganização financeira do time bicolor, que declarou dívida de R$ 16,7 milhões 21.02.26 15h19 ufc No UFC, Melk Costa defende sequência invicta e Michel Pereira luta por recuperação Paraenses entram em ação neste sábado (21) no UFC Houston, no Texas, nos Estados Unidos 21.02.26 9h00 presentes Time do goleiro Bruno homenageia jogadores presos por estupro coletivo Quatro jogadores tiveram audiência de custódia e permanecem presos. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Velo Clube 20.02.26 16h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 21.02.26 7h00 FORA Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão 19.02.26 22h37 ESPORTE Paysandu entra em recuperação judicial e ganha prazo para renegociar dívidas Decisão do TJPA permite reorganização financeira do time bicolor, que declarou dívida de R$ 16,7 milhões 21.02.26 15h19 DEU PAPÃO Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão. 19.02.26 21h57