Velório de Pelé: veja como serão as homenagens ao Rei do Futebol na Vila Belmiro

O velório de Pelé, que morreu na última quinta-feira (29) aos 82 anos de idade, começa nesta segunda, no estádio Vila Belmiro, a partir das 10h, e terá 24h de duração, encerrando na terça-feira, também às 10h. Ao longo deste período estão programadas diversas homenagens ao Rei do Futebol até o seu sepultamento.

O corpo de Edson Arantes do Nascimento chegou a Santos, onde será o velório, durante a madrugada desta segunda. Até então ele foi embalsamado e estava no próprio Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde faleceu. O embalsamento permitirá que todo o velório seja feito com o caixão aberto, para o público. O corpo ficará no centro do gramado da Vila Belmiro.

Acesso ao estádio

A cerimônia será aberta ao público e a expectativa é de movimentação intensa de pessoas no estádio. Fãs e torcedores de Pelé já se aglomeravam no entorno da Vila desde a última quinta-feira, quando foi anunciada a morte do ex-jogador. O Santos, dono do estádio, definiu como funcionará o fluxo de acesso ao estádio:

Portão 1 - Entrada floriculturas

Portões 2 e 3 - Entrada público geral

Portões 7 e 8 - Saída público geral

Portão 10 - Autoridades (acesso ao Salão de Mármore)

Portão 20 - Imprensa

Cortejo

Ao fim do velório, que irá percorrer a madrugada da terça-feira, está previsto o cortejo com o corpo de Pelé pelas ruas de Santos. O enterro será na Memorial Necrópole Ecumênica, que fica a cerca de 1 km do estádio, mas o traslado será maior porque inclui a passagem pela região em que vive Dona Celeste, mãe de Pelé, que em novembro passado completou 100 anos de idade.

Sepultamento

O sepultamento do Rei Pelé será privado, exclusivo para familiares e amigos próximos. Ele acontecerá no cemitério vertical em que o ex-jogador adquiriu um jazigo elevado em 2003. O local tem vista para a Vila Belmiro.

Autoridades

Uma das presenças confirmadas na despedida a Pelé é a do presidente recém-empossado Lula. Depois da posse – que teve um minuto de silêncio em homenagem ao Rei do Futebol – realizada neste domingo (1°), em Brasília, Luiz Inácio Lula da Silva definiu o velório de Pelé como o primeiro evento da sua agenda oficial na presidência. A equipe de Lula esteve nos últimos dias no estádio para definir os protocolos de segurança.

Outros governantes também são esperados para o velório. O vice-presidente Geraldo Alckmin – torcedor santista -, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o novo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas devem estar presentes.

Já entre as autoridades do futebol, confirmaram a ida à cerimônia o presidente da FIFA, Gianni Infantino, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, e o presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol, Alejandro Domínguez.