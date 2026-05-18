Veja ranking dos clubes formadores dos convocados do Brasil na Copa; 4 equipes lideram A lista de clubes que formaram um jogador da lista de Carlo Ancelotti é longa reunindo desde clubes de Série A, até clubes que frequentam divisões abaixo Estadão Conteúdo 18.05.26 20h41 O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira a lista dos 26 jogadores que irão defender a camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, que inicia-se em junho. Com três dos jogadores da convocação com idade menor que 23 anos - marca que consolida a formação de base - o Brasil terá jovens em busca do hexacampeonato em sua primeira participação na Copa. Para tornarem-se destaques no futebol mundial e atingirem uma Copa do Mundo, defendendo a camisa do Brasil, os 26 jogadores convocados precisaram da formação das categorias de base. O Mecanismo de Solidariedade da Fifa determina que uma porcentagem de 5% do valor das transferências de vendas de jogadores é distribuído para os clubes formadores, onde os atletas fizeram sua categoria de base, período entre os 12 e os 23 anos. Levando como base essa porcentagem e o tempo que o atleta esteve no clube, o Estadão ranqueou as equipes que mais formaram representantes do Brasil no Mundial. Rio de Janeiro e São Paulo lideram o topo da lista com 2 clubes cada e 3 jogadores formados em cada uma dessas equipes. Logo atrás, mais um clube paulista, o Palmeiras, igualando em 2 convocados junto com os sulistas Athletico Paranaense e Avaí. A lista de clubes que formaram um jogador da lista de Carlo Ancelotti é longa, reunindo desde clubes de Série A, como Atlético-MG, Cruzeiro e Internacional, até clubes que frequentam divisões abaixo, como o Verê FC, do Paraná, e o Tupynambás, de Juiz de Fora-MG. Vale ressaltar que pelo Mecanismo de Solidariedade da Fifa, mais de um clube pode ser considerado formador de um jogador, variando a porcentagem de acordo com a idade e tempo que o atleta esteve no time. CONFIRA A LISTA COMPLETA DOS CLUBES FORMADORES DOS 26 DO BRASIL NA COPA DO MUNDO: Goleiros: Alisson (Internacional). Ederson (São Paulo) e Weverton (Juventus do Acre e Corinthians). Defensores: Alex Sandro (Athletico Paranaense), Bremer (São Paulo e Atlético Mineiro), Danilo (Tupynambás e América-MG), Douglas Santos (Náutico), Gabriel Magalhães (Avaí), Ibañez (Players RS Futebol Clube e Fluminense), Leo Pereira (Athletico Paranaense), Marquinhos (Corinthians) e Wesley (Atlético Tubarão e Flamengo). Meio-campo: Bruno Guimarães (Audax), Casemiro (São Paulo), Danilo (Bahia, Cajazeiras e Palmeiras), Fabinho (Paulínia e Fluminense) e Lucas Paquetá (Flamengo). Atacantes: Endrick (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Corinthians e Ituano), Igor Thiago (Verê FC e Cruzeiro), Luiz Henrique (Fluminense), Matheus Cunha (Coritiba), Neymar (Santos), Raphinha (Avaí), Rayan (Vasco) e Vini Jr (Flamengo). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira convocação ranking clubes formadores COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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