Veja o grid de largada para o GP de Mônaco com Antonelli na pole e Bortoleto em 16° A disputa foi acirrada, com Verstappen e Leclerc próximos, mas o italiano assegurou a liderança para a corrida de Fórmula 1 Estadão Conteúdo 06.06.26 13h02 Kimi Antonelli (Instagram @kimi.antonelli) O jovem Kimi Antonelli confirmou favoritismo e conquistou a pole position no GP de Mônaco, após o treino classificatório da manhã deste sábado (06). O piloto da Mercedes é líder da competição e conseguiu destaque na última etapa da classificação, derrotando o anfitrião Charles Leclerc, que estava tendo os melhores resultados no final de semana. Com um ótimo desempenho no Q3, Max Verstappen ficou muito próximo da pole e acabou com a segunda posição no grid de largada. Lewis Hamilton e Charles Leclerc, que eram os destaques nos treinos livres, começam da 3ª e 4ª colocação, respectivamente. A decepção ficou para George Russell, da Mercedes, com apenas a 6ª posição. Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (Alpine) e Liam Lawson (Racing Bulls) fecharam as dez primeiras posições do Grande Prêmio de Mônaco. Por outro lado, o brasileiro Gabriel Bortoleto sofreu um acidente no final do Q1 e não conseguiu continuar na disputa, terminando na 16ª posição. O piloto da Audi vinha tendo boas apresentações no circuito e conseguiu passar ao Q2 mesmo sem terminar a disputa do Q1. PROBLEMAS PARA BORTOLETO E BRILHO DE LECLERC NO Q1 Os pilotos entraram nas pistas na manhã deste sábado (06) novamente com predomínio da Ferrari, assim como ocorreu nos treinos livres. O "anfitrião" Charles Leclerc não deu chances aos adversários e fechou com a melhor volta do Q1 no circuito de Monte Carlo, com 1min13s293. Ele foi seguido por Max Verstappen, da Red Bull, Kimi Antonelli, da Mercedes, e Lando Norris, da McLaren. Por outro lado, o companheiro e heptacampeão Lewis Hamilton abaixou o tempo em comparação com os treinos livres e ficou apenas com a 5ª colocação. O britânico George Russell, da Mercedes, segundo colocado da competição, fechou a primeira parte com apenas a 8ª posição. A baixa mais importante foi do brasileiro Gabriel Bortoleto, que acabou colidindo contra a chicane Nouvelle e quebrou a suspensão dianteira esquerda do carro. No momento do acidente, o piloto da Audi estava na 14ª posição e vinha com a volta rápida. Mesmo com o problema, ele permaneceu dentro do top-16 e avançou ao Q2, mas não pôde participar porque abandonou a prova por problemas no veículo. Os eliminados do Q1 foram: Esteban Ocon (Haas), Sérgio Perez (Cadillac), Oliver Bearman (Haas), Valtteri Bottas(Cadillac), Fernando Alonso (Aston Martin) e Lance Stroll (Aston Martin). EMOÇÃO NO FINAL DO Q2 Embora a Ferrari tenha tido vantagem sobre os adversários durante todos os treinos em Mônaco, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, roubou a cena nos últimos instantes e conseguiu o melhor tempo do final de semana, com 1min12seg499, apenas milésimos à frente do italiano Kimi Antonelli, líder do campeonato. O parceiro de Verstappen, o argelino Isack Hadjar conseguiu a terceira posição no Q2 e superou as Ferraris de Charles Leclerc e Lewis Hamilton, que fecharam com a quarta e quinta colocação, respectivamente. George Russell novamente não conseguiu o melhor desempenho, mas passou ao Q3 com a 8ª posição. Além de Gabriel Bortoleto, que não participou do Q2, os outros eliminados foram: Alexander Albon (Williams), Carlos Sainz (Williams), Nico Hulkenberg (Audi), Franco Colapinto (Alpine) e Arvid Lindblad (Racing Bulls). DISPUTA ACIRRADA NO Q3: O italiano Kimi Antonelli começou colocando pressão nos adversários em Mônaco e conseguiu a melhor volta do Q3, até então, logo no início da disputa, com 1min12seg375. No entanto, Charles Leclerc buscou a recuperação e assumiu a primeira colocação na última volta. E, na sequência, Max Verstappen assumiu a ponta do Q3 e estava muito próximo da pole de Mônaco. No entanto, quando tudo parecia resolvido para o holandês, brilhou a estrela do jovem italiano Antonelli na sua última volta. Ele reconquistou a ponta com 1min12seg051 e conseguiu a primeira pole de sua carreira no circuito de Monte Carlo. COMO FICOU O GRID DE LARGADA NO GP DE MÔNACO DE FÓRMULA 1 1. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min12s051 2. Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min12s094 3. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min12s279 4. Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min12s351 5. Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min12s434 6. George Russell (ING/Mercedes), 1min12s445 7. Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min12s624 8. Lando Norris (ING/McLaren), 1min12s765 9. Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min13s226 10. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min13s412 11. Alexander Albon (TAI/Williams), 1min13s787 12. Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min13s815 13. Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min13s902 14. Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min13s995 15. Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min14s248 *16. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), sem tempo* 17. Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min14s722 18. Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min14s747 19. Oliver Bearman (ING/Haas), 1min14s814 20. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min15s283 21. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min15s349 22. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min16s061 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Formula 1 Kimi Antonelli Gabriel Bortoleto GP de Monaco COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 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