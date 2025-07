Vegetti prevê segundo semestre 'difícil' para o Vasco, mas aprova trabalhos de Fernando Diniz

Após mais de um mês de espera, a bola volta a rolar no futebol nacional no próximo fim de semana. E o Vasco terá logo um clássico pela frente no Brasileirão: encara o Botafogo, sábado, às 18h30, no Mané Garrincha, em Brasília. Um dos líderes do elenco, Vegetti aprovou os treinos na pausa para o Mundial antes de um segundo semestre "difícil."

Depois de alguns dias de férias, os jogadores do Vasco tiveram três semanas de preparação para a retomada da temporada. O período serviu, também, de aprendizado às táticas do novo técnico, Fernando Diniz, que assumiu em meados de maio, sem muito tempo para treinos.

"A gente sabe que a segunda parte do ano será muito difícil, e muito importante também para o clube, para todo mundo. Teremos muito jogo, mas a gente se preparou bem", garantiu Vegetti, vendo o Vasco pronto e forte para os desafios.

"Foram três semanas de trabalho intenso, entendendo o que o técnico quer dentro de campo", seguiu. "Estamos contentes com o que ele vem fazendo e o clima que se respira aqui no CT melhorou muito e temos muita fé e esperança que façamos um segundo semestre muito bom."

Além do artilheiro argentino, o clube também deposita muita esperança no camisa 10 Philippe Coutinho, de contrato renovado e pronto para 'orquestrar' a equipe na tentativa de se distanciar da zona de risco o0 mais breve possível.

O Vasco soma 13 pontos no Brasileirão, na 13ª colocação. Mas a distância para o Internacional, primeiro na zona de rebaixamento, é de somente dois pontos, o que liga o sinal de alerta por um bom resultado já no clássico do Mané Garrincha.