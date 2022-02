Vasco x Nova Iguaçu: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (02/02) pelo Carioca

As equipes Vasco x Nova Iguaçu disputam na noite desta quarta-feira (02/02), em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Carioca 2022. A partida está programada para começar às 21h35 (horário de Brasília), no Estádio Vasco da Gama, mais conhecido como São Januário, no Rio de Janeiro. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

VEJA MAIS

Onde assistir Vasco x Nova Iguaçu?

A partida Vasco x Nova Iguaçu pode ser assistida pelo streaming Cariocão Play e pela Record TV

Como Vasco x Nova Iguaçu chegam para o jogo?

Com uma vitória e um empate no Campeonato, o Vasco se mantém em primeiro lugar na classificação com 4 pontos. Enquanto isso, o Nova Iguaçu está em 10º lugar na classificação com apenas 1 ponto marcado já que só tem um empate e uma derrota na competição carioca.

FICHA TÉCNICA

VASCO X NOVA IGUAÇU

Campeonato Carioca

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

Data/Horário: 02 de fevereiro de 2022, às 21h35

Árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Vasco: Thiago Rodrigues; Weverton, Ulisses, Anderson Conceição, Edimar, Yuri Lara; Juninho, Nenê, Gabriel Pec, Bruno Nazário; Raniel. TÉCNICO: Zé Ricardo

Nova Iguaçu: Luis Henrique; Leonardo, André Santos, Gilberto, Rafinha; Abuda, Vinicius, Andrey, Luã Inácio; Samuel, Dieguinho. TÉCNICO: Carlos Eduardo

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)