Vasco venceu só um dos últimos 25 jogos contra o Corinthians; veja histórico Estadão Conteúdo 17.12.25 10h47 O duelo entre Corinthians e Vasco, pela final da Copa do Brasil, vai colocar frente a frente dois clubes em condições de ampla desigualdade no histórico mais recente de confrontos. Das últimas 25 partidas entre a dupla alvinegra, o time carioca venceu apenas uma, no ano passado, quando fez 2 a 0 nos corintianos, em São Januário. Antes disso, o último triunfo vascaíno havia sido em outubro de 2010, por 2 a 0, também em São Januário. Essa partida foi válida pela 16ª rodada do Brasileirão e os gols cruzmaltinos foram marcados por Lucas Piton e Juan Sforza. Ao longo deste período de domínio corintiano, o encontro mais emblemático foi em 2012, durante a disputa das quartas de final da Libertadores. Depois de empate sem gols no jogo de ida, no Rio, o Corinthians venceu a rodada de volta por 1 a 0, na partida que ficou marcada pela defesa de Cássio cara a cara com Diego Souza e gol de Paulinho. As demais partidas foram válidas pelo Campeonato Brasileiro. Os encontros pela Copa do Brasil, portanto, serão os primeiros entre as duas equipes em uma disputa de mata-mata desde o inesquecível embate pela Libertadores. VEJA A LISTA DOS ÚLTIMO 25 JOGOS ENTRE CORINTHIANS E VASCO: 24/08/2025: Vasco 2 x 3 Corinthians (Brasileirão 2025) 05/04/2025:Corinthians 3 x 0 Vasco (Brasileirão 2025) 24/11/2024: Corinthians 3 x 1 Vasco (Brasileirão 2024) 10/07/2024: Vasco 2 x 0 Corinthians (Brasileirão 2024) 28/11/2023: Vasco 2 x 4 Corinthians (Brasileirão 2023) 29/07/2023: Corinthians 3 x 1 Vasco (Brasileirão 2023) 21/02/2021: Corinthians 0 x 0 Vasco (Brasileirão 2020) 21/10/2020: Vasco 1 x 2 Corinthians (Brasileirão 2020) 29/09/2019: Corinthians 1 x 0 Vasco (Brasileirão 2019) 04/05/2019: Vasco 1 x 1 Corinthians (Brasileirão 2019) 17/11/2018: Corinthians 1 x 0 Vasco (Brasileirão 2018) 29/07/2018: Vasco 1 x 4 Corinthians (Brasileirão 2018) 17/09/2017: Corinthians 1 x 0 Vasco (Brasileirão 2017) 07/06/2017: Vasco 2 x 5 Corinthians (Brasileirão 2017) 19/11/2015: Vasco 1 x 1 Corinthians (Brasileirão 2015) 29/07/2015: Corinthians 3 x 0 Vasco (Brasileirão 2015) 17/11/2013: Corinthians 0 x 0 Vasco (Brasileirão 2013) 25/08/2013: Vasco 1 x 1 Corinthians (Brasileirão 2013) 27/10/2012: Corinthians 1 x 0 Vasco (Brasileirão 2012) 05/08/2012: Vasco 0 x 0 Corinthians (Brasileirão 2012) 23/05/2012: Corinthians 1 x 0 Vasco (Copa Libertadores 2012) 16/05/2012: Vasco 0 x 0 Corinthians (Copa Libertadores 2012) 02/10/2011: Vasco 2 x 2 Corinthians (Brasileirão 2011) 06/07/2011: Corinthians 2 x 1 Vasco (Brasileirão 2011) 28/11/2010: Corinthians 2 x 0 Vasco (Brasileirão 2010) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Brasil Corinthians Vasco histórico COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Cruzeiro se recupera de derrota na estreia e vence a primeira no Mundial de Clubes de Vôlei Torneio que reúne os melhores clubes do mundo ocorre no ginásio Mangueirinho, em Belém. 17.12.25 12h29 Futebol Fora da lei, Mangueirão ainda não tem biometria 17.12.25 11h16 FUTEBOL Guto Ferreira explica a não renovação com o Remo e fala como foi o trabalho com Marcos Braz Peça importante no acesso azulino, técnico Guto Ferreira falou que não teve respaldo do Remo para fechar a renovação de contrato 17.12.25 10h39 FUTEBOL Paysandu anuncia a renovação de contrato do goleiro Gabriel Mesquita Goleiro Gabriel Mesquita foi titular em alguns jogos da Série B deste ano 16.12.25 13h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGO FRACO Corinthians e Vasco empatam sem gols no 1º jogo da final da Copa do Brasil A decisão do título fica para o Maracanã, no próximo domingo (21) 17.12.25 23h57 'ATRAVESSAR?' Yago Pikachu fala sobre jogar no Remo: 'Sou profissional, é meu trabalho' Lateral paraense afirma não ter recebido propostas e que ainda irá definir seu futuro no Fortaleza 17.12.25 20h19 FUTEBOL Guto Ferreira explica a não renovação com o Remo e fala como foi o trabalho com Marcos Braz Peça importante no acesso azulino, técnico Guto Ferreira falou que não teve respaldo do Remo para fechar a renovação de contrato 17.12.25 10h39 futebol Zagueiro ex-Vasco, Kadu Fernandes morre em acidente de carro no Rio de Janeiro Veiculo que o jogador estava capotou por volta das 4h da manhã desta segunda-feira (22) 22.05.23 11h46