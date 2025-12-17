Vasco venceu só um dos últimos 25 jogos contra o Corinthians; veja histórico

O duelo entre Corinthians e Vasco, pela final da Copa do Brasil, vai colocar frente a frente dois clubes em condições de ampla desigualdade no histórico mais recente de confrontos. Das últimas 25 partidas entre a dupla alvinegra, o time carioca venceu apenas uma, no ano passado, quando fez 2 a 0 nos corintianos, em São Januário.

Antes disso, o último triunfo vascaíno havia sido em outubro de 2010, por 2 a 0, também em São Januário. Essa partida foi válida pela 16ª rodada do Brasileirão e os gols cruzmaltinos foram marcados por Lucas Piton e Juan Sforza.

Ao longo deste período de domínio corintiano, o encontro mais emblemático foi em 2012, durante a disputa das quartas de final da Libertadores. Depois de empate sem gols no jogo de ida, no Rio, o Corinthians venceu a rodada de volta por 1 a 0, na partida que ficou marcada pela defesa de Cássio cara a cara com Diego Souza e gol de Paulinho.

As demais partidas foram válidas pelo Campeonato Brasileiro. Os encontros pela Copa do Brasil, portanto, serão os primeiros entre as duas equipes em uma disputa de mata-mata desde o inesquecível embate pela Libertadores.

VEJA A LISTA DOS ÚLTIMO 25 JOGOS ENTRE CORINTHIANS E VASCO: 24/08/2025: Vasco 2 x 3 Corinthians (Brasileirão 2025) 05/04/2025:Corinthians 3 x 0 Vasco (Brasileirão 2025) 24/11/2024: Corinthians 3 x 1 Vasco (Brasileirão 2024) 10/07/2024: Vasco 2 x 0 Corinthians (Brasileirão 2024) 28/11/2023: Vasco 2 x 4 Corinthians (Brasileirão 2023) 29/07/2023: Corinthians 3 x 1 Vasco (Brasileirão 2023) 21/02/2021: Corinthians 0 x 0 Vasco (Brasileirão 2020) 21/10/2020: Vasco 1 x 2 Corinthians (Brasileirão 2020) 29/09/2019: Corinthians 1 x 0 Vasco (Brasileirão 2019) 04/05/2019: Vasco 1 x 1 Corinthians (Brasileirão 2019) 17/11/2018: Corinthians 1 x 0 Vasco (Brasileirão 2018) 29/07/2018: Vasco 1 x 4 Corinthians (Brasileirão 2018) 17/09/2017: Corinthians 1 x 0 Vasco (Brasileirão 2017) 07/06/2017: Vasco 2 x 5 Corinthians (Brasileirão 2017) 19/11/2015: Vasco 1 x 1 Corinthians (Brasileirão 2015) 29/07/2015: Corinthians 3 x 0 Vasco (Brasileirão 2015) 17/11/2013: Corinthians 0 x 0 Vasco (Brasileirão 2013) 25/08/2013: Vasco 1 x 1 Corinthians (Brasileirão 2013) 27/10/2012: Corinthians 1 x 0 Vasco (Brasileirão 2012) 05/08/2012: Vasco 0 x 0 Corinthians (Brasileirão 2012) 23/05/2012: Corinthians 1 x 0 Vasco (Copa Libertadores 2012) 16/05/2012: Vasco 0 x 0 Corinthians (Copa Libertadores 2012) 02/10/2011: Vasco 2 x 2 Corinthians (Brasileirão 2011) 06/07/2011: Corinthians 2 x 1 Vasco (Brasileirão 2011) 28/11/2010: Corinthians 2 x 0 Vasco (Brasileirão 2010)