Vasco supera o Olimpia em São Januário e assume liderança da chave na Sul-Americana Estadão Conteúdo 30.04.26 21h36 O Vasco bateu o Olimpia por 3 a 0 na noite desta quinta-feira, em São Januário, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Sob pressão após um início instável, o time carioca mostrou eficiência para superar os paraguaios e somar seu primeiro triunfo na competição continental. Com o resultado positivo, chegou aos quatro pontos e assumiu a liderança do Grupo G. A chave agora está totalmente equilibrada, já que o clube carioca igualou a pontuação de Olimpia e Audax Italiano, mas leva vantagem nos critérios de desempate pelo saldo de gols. O Vasco foi dirigido pelo auxiliar Alexandre Mendes, dentro da programação da comissão técnica de poupar Renato Gaúcho de alguns jogos. Na etapa inicial, o duelo apresentou baixa intensidade e raras infiltrações na área paraguaia. O time da casa manteve a posse de bola e apostou em chutes de longa distância, principalmente com Rojas, enquanto o goleiro Léo Jardim salvava o setor defensivo em raras estocadas do adversário. A rede balançou apenas aos 39 minutos após uma trama coletiva pelo centro. Rojas descolou lançamento para Adson, que escorou de cabeça para a chegada de Puma Rodríguez. O lateral uruguaio finalizou de primeira, com precisão, acertando o canto do goleiro Oliveira para abrir o placar. O Vasco voltou avassalador para o segundo tempo e ampliou a vantagem logo aos cinco minutos. Após roubada de bola de Ramon Rique, Spinelli acertou a trave e, no rebote, Adson recuperou a posse de carrinho para servir Nuno Moreira, que empurrou para o fundo das redes. Aos nove minutos, o Vasco definiu a goleada em nova participação decisiva de Adson. O atacante recebeu passe açucarado de Rojas dentro da área, dominou com categoria e finalizou colocado no canto direito. O VAR ainda entrou em ação aos 27 minutos para cancelar um pênalti marcado inicialmente a favor do Olímpia. O Vasco agora vira o foco totalmente para o Campeonato Brasileiro, onde terá um desafio de peso na próxima rodada. No domingo (3), às 16h, encara o clássico contra o Flamengo, no Maracanã, buscando manter o embalo após a vitória internacional. FICHA TÉCNICA VASCO 3 X 0 OLÍMPIA VASCO - Léo Jardim; Puma (Paulo Henrique), Saldívia, Lucas Freitas e Lucas Piton (Avellar); Hugo Moura, Rojas (Hinestroza) e Ramon Rique (Barros); Adson (Brenner), Spinelli e Nuno Moreira. Técnico: Alexandre Mendes (auxiliar) OLIMPIA - Oliveira; Morales, Vera, Gamarra e Alan Rodróguez; Alex Franco (Sánchez), Ortiz (Alfaro) e Quintana (Alejandro Silva); Lezcano (Leguizamón), Sandoval (Alcaraz) e Benítez. Técnico: Pablo Sánchez. GOLS - Puma Rodriguez, aos 39 minutos do primeiro tempo; Nuno Moreira, aos 5, e Adson, aos 9 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Adson (Vasco) e Sandoval (Olímpia). ÁRBITRO - Jesus Valenzuela (VEN). PÚBLICO - 11.954 pagantes (12.543 total). RENDA - R$ 707.458,00. LOCAL - Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Sul-Americana Vasco Olimpia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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