Vasco sofre com VAR, expulsões e leva a virada para o Audax Italiano na Sul-Americana

O Vasco viveu uma noite para esquecer em São Januário nesta terça-feira. Fazendo sua estreia em casa pelo Grupo G da Copa Sul-Americana, ficou na bronca com a arbitragem, que expulsou JP - injustamente -, até saiu na frente com Brenner, mas viu o Audax Italiano com dois a mais - Cuesta também levou o vermelho - buscar a virada por 2 a 1, pela segunda rodada.

A bronca do Vasco é com a primeira expulsão. O jogo até então vinha equilibrado, até que aos 34 minutos JP, que curiosamente já havia levado o vermelho anteriormente, mas o VAR chamou e o juiz trocou a cor do cartão, se envolveu em outra dividida e levou o segundo amarelo. O VAR não intervém em casos de cartões amarelos.

Mesmo assim, conseguiu ir para o intervalo com a vantagem, com Brenner aproveitando o cruzamento de Pumita. No segundo tempo, o time de Renato Gaúcho até se portava bem, mas no contra-ataque sofreu o empate e na reta final, Cuesta cometeu pênalti e foi expulso. Na cobrança, Troyansky decretou a vitória chilena.

Com o resultado, o Vasco segue sem vencer dentro da chave, com apenas um ponto conquistado no empate sem gols na estreia diante do Barracas Central-ARG, ocupando o a última colocação. O Audax é o segundo colocado, com seus três primeiros pontos.

O Vasco sofreu em ter criatividade para fazer seu jogo fluir diante do Audax. Mesmo com mais posse de bola, pecava na parte técnica, tanto nas finalizações, quanto nas tomadas de decisões no último terço de campo. A situação foi ficando mais dramática quando JP foi expulso, mas depois se tornou alívio com o VAR intervindo e o juiz alterando a cor do cartão para amarelo.

O que não durou muito tempo. Minutos depois, JP se envolveu em outra dividida e acabou levando o segundo amarelo, bastante contestado pelo time vascaíno, onde o meio foi quem sofreu a solada. Com um a mais, o time chileno se soltou mais, chegou a assustar em chute de Matus, porém aos 45 minutos, Pumita puxou o contra-ataque e cruzou rasteiro para Brenner aparecer na segunda trave e dar a vitória parcial na primeira etapa.

Na segunda etapa, o Vasco manteve a posse de bola e procurou ter mais capricho nas finalizações. A estratégia até dava certo e quase ampliou com Spinelli, cabeceando para grande defesa de Ahumada. Na sequência, Hugo Moura pegou a sobra na área e perdeu grande chance. Minutos depois, o castigo veio. Em contra ataque, o Audax aproveitou a superioridade numérica e Vadulli, de peixinho, deixou tudo igual, aos 16.

Após o empate, Renato Gaúcho fez mudanças táticas no sistema. Buscando ter mais fôlego no setor ofensivo, Paulo Henrique disparou e cruzou para Pumita que carimbou o travessão. Novamente quando vivia bom momento, viu tudo desmoronar quando na sequência o VAR interveio e o juiz assinalou pênalti e ainda expulsou Cuesta. Na cobrança Troyansky deslocou Léo Jardim e decretou a vitória chilena.

O Vasco agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro, onde segue como mandante diante do São Paulo, no sábado, às 18h30, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), em duelo válido pela 12ª rodada.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 2 AUDAX ITALIANO-CHI

VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez (Adson), Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, JP e Nuno Moreira (Paulo Henrique); Marino Hinestroza (Thiago Mendes), Spinelli (David) e Brenner (Andrés Gómez). Técnico: Renato Gaúcho.

AUDAX ITALIANO - Tomás Ahumada; Rebolledo, Muñoz, Ortiz e Daniel Piña; Esteban Matus (Aedo), Federico Matus, Federico Mateos, Collao (Cabral) e Troyansky (Monreal); Chiaverano (Diego Coelho) e Vadulli. Técnico: Gustavo Lema.

GOLS - Brenner, aos 45 minutos do primeiro tempo. Vadulli, aos 16, Troyansky, aos 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Hernan Heras (URU).

CARTÕES AMARELOS - Hugo Moura, Andrés Gómez, Ortiz, Aedo e Collao.

CARTÃO VERMELHO - JP e Cuesta.

RENDA - R$ 718.790,00.

PÚBLICO - 13.084 torcedores.

LOCAL - Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).