Vasco rescinde com o meia francês Payet de 'forma amigável': 'Sucesso nos próximos desafios'

Chegou ao fim nesta segunda-feira a passagem do experiente meia francês Dimitri Payet pelo Vasco. A relação que vinha abalada neste começo de ano chegou ao fim de "forma amigável", com o clube aceitando liberar o jogador de 38 anos antes do término do acordo, que ia até 31 de julho.

"O Vasco da Gama comunica que, de forma amigável, chegou a um acordo para o encerramento antecipado do vínculo com o meia Dimitri Payet. O clube agradece ao atleta pelo profissionalismo, dedicação e respeito demonstrados ao longo de sua passagem por São Januário, e deseja sucesso nos seus próximos desafios", anunciou o Vasco.

Tratando de uma lesão ligamentar no joelho direito, Payet já manifestava sua vontade de deixar o clube após perder espaço e foi até se tratar na França. Aos 38 anos, ele sai após 77 partidas, oito gols e 16 assistências, sendo peça importante na fuga do rebaixamento em 2023, ano no qual teve recepção de gala pela torcida.

Vital no Brasileirão de 2023, Payet perdeu espaço na equipe titular com a chegada do ídolo Philippe Coutinho, de quem acabou se tornando um reserva. Pouco utilizado por Fábio Carille e sem ser aproveitado por Fernando Diniz, o novo comandante, o jogador pediu para rescindir o contrato e foi atendido, em acordo bom para ambos os lados.

O clube deve buscar reposições no mercado para a vaga de Payet e a torcida já pressiona para que sejam nomes de impacto, como o do francês, que recebeu muito carinho nas redes sociais. Os vascaínos invadiram o post de despedida para agradecer ao jogador por "salvar o time da Série B", e por "honrar a camisa."