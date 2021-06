Vasco lança camisa especial em homenagem ao craque Dener, que completaria 50 anos em 2021

Um dos jogadores mais promissores de sua geração, Dener encantou o Brasil com dribles, arrancadas e muita qualidade desde que despontou Portuguesa e chegou ao Vasco nos anos 90. Contudo, o craque partiu em um trágico acidente de carro, mas deixou sua marca e sempre é lembrado pela torcida Cruz-Maltina. Neste domingo, o clube carioca lançou uma camisa especial em homenagem ao ex-jogador, que completaria 50 anos em 2021.

Cabe salientar que a camisa já está à venda nas lojas do Gigante da Colina e parte da arrecadação será revertida para a família do jogador. Uma bonita homenagem a quem brilhou com a camisa do Vasco e deixou saudades por ter partido tão cedo, há 27 anos, em um acidente, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro

Durante a meteórica carreira, Dener foi revelado pela Portuguesa, e teve passagens por empréstimo por Grêmio e Vasco. Seu primeiro jogo como profissional foi no dia 14 de outubro de 1989, na derrota da Lusa para o tricolor gaúcho, em Porto Alegre.

Com muita qualidade, Dener fez 110 jogos e marcou 32 gols ao longo da carreira. Com a Cruz de Malta no peito, fora 19 partidas, 6 gols e a sensação de que poderia se tornar um dos maiores craques do clube carioca. Um jovem tão promissor que teve a oportunidade na seleção brasileira aos 20 anos. Foi através do técnico Paulo Roberto Falcão, que ele vestiu pela primeira vez a amarelinha.

Para muitos Dener é considerado um dos maiores dribladores da história e tinha o dom de ultrapassar os adversários com facilidade. Em 91, fez o gol que é considerado o mais bonito da história do Estádio do Canindé, e em 93 foi campeão gaúcho com a camisa do Grêmio. No Vasco, fica a saudade de uma carreira promissora e a justa homenagem em forma de camisa para exaltar seu futebol e ajudar sua família.

Dener com a camisa do Vasco em 1994 (Reprodução)