Vasco faz jogo pobre e empata com o Lanús em São Januário pela Sul-Americana

Vindo de um empate sem gols contra o Flamengo, que deu uma sobrevida ao cargo do contestado Fábio Carille, o Vasco voltou a apresentar a mesma ineficiência ofensiva. Com Vegetti e Coutinho apagados, o time carioca fez mais um jogo pobre, sem criatividade e ficou no empate sem gols contra o Lanús, nesta terça-feira, pela terceira rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana.

Com o empate, a dupla segue dividindo a liderança da chave, com cinco pontos para cada. Os argentinos aparecem na frente por levar vantagem no critério de desempate no saldo de gols - 3 a 1. Com isso, o Vasco estaria indo para os playoffs da competição continental.

Ao contrário do que se imaginava, quem tomou as ações no começo foi o Lanús, que povoou a área vascaína e marcou pressão na saída de bola. Com cinco minutos, Marcich carimbou a trave de Léo Jardim. O time brasileiro tinha dificuldade de fazer as transições e isolava Vegetti, que era bem marcado.

Com o passar do tempo, menos pressão, o Vasco conseguiu equilibrar o duelo e entrar na partida. Com toques rápidos, passou a pressionar e criar chances, mas faltava pontaria. Coutinho recebeu de Vegetti, porém sem força. Depois, pelo lado direito, Nuno recebeu passe rasteiro de Paulo Henrique, mas também sem direção.

A segunda etapa voltou mais amarrada, com muitas faltas e disputas no meio de campo. O Vasco tentava manter a bola no ataque, mas ficava exposto defensivamente, principalmente quando o Lanús explorava os lados do campo e abusava do jogo aéreo. Sentindo a parte física, a torcida já ficava impaciente com a lentidão nas transições.

Com pouco mais de 70% de posse de bola, o time carioca não tinha qualidade na criação e tinha somente dois chutes a gol. O de mais perigo foi de Paulinho, rente à trave. Com o final se aproximando, o Vasco seguiu inoperante na frente e com erros que davam contra-ataques perigosos. Ao apito final, sobrou vaias para o time, principalmente para Fábio Carille.

O Vasco vira a chave agora para o Campeonato Brasileiro, quando encara o Cruzeiro, no domingo, às 18h30, no Mineirão, pela sexta rodada. O próximo compromisso pela Sul-Americana acontece somente em maio, diante do Puerto Cabello-VEN, na Venezuela.