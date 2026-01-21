Vasco encaminha contratação do atacante Hinestroza e busca acerto salarial para trazer Brenner Estadão Conteúdo 21.01.26 12h37 O Vasco está muito próximo de anunciar um novo nome para o seu setor ofensivo. Marino Hinestroza, atacante do Atlético Nacional, da Colômbia, aceitou a oferta do clube carioca e deve desembarcar no Rio para assinar contrato ainda nesta semana. Para contar com o atleta de 23 anos, o Vasco venceu a concorrência com o Boca Juniors. A duração do vínculo será de quatro temporadas e o Vasco vai desembolsar cerca de US$ 5 milhões para adquirir os direitos fedearativos do artilheiro (aproximadamente R$ 30 milhões). A diretoria trabalha também em outra frente para trazer mais um nome para o ataque. Brenner, atualmente na Udinese, tem boas chances de também ser anunciado como reforço em breve. De acordo com informações da ESPN, o clube fez uma nova oferta salarial ao jogador, revelado pelo São Paulo, e o acerto ficou muito próximo. O que falta agora é um acordo com a equipe italiana, que pede 5 milhões de euros pelo jogador (pouco mais de R$ 31 milhões). Nomes chegando e o principal destaque do elenco de saída. O destino do jovem Rayan deve mesmo ser a Inglaterra. O Vasco aceitou a oferta do Bournemouth de 35 milhões de euros (pouco mais de R$ 220 milhões) e o que falta ser definido é a forma de pagamento para a transação ser anunciada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Vasco Hinestroza Brenner COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Com o Remo na Série A, Baenão passa por modernização; veja fotos Estádio Evandro Almeida ganhou reformas no vestiário e também no refeitório 21.01.26 17h07 MAIS ESPORTES Atletas do All Star Rodas são convocadas para treinos visando o Mundial no Canadá Três jogadoras do All Star Rodas foram convocadas para um período de treinamento de olho no Mundial de Basquete em cadeira de rodas 21.01.26 16h05 Futebol Remo confirma a contratação de atacante argentino que estava atuando no Equador Leão Azul contratou o atacante Rafael Monti, artilheiro do Vinotinto Ecuador, do Equador, na última temporada 21.01.26 14h28 Vai parar? Independente de Tucuruí protocola pedido de suspensão do início do Parazão; entenda Clube pede que a FPF cumpra a decisão do TJ-PA que declarou a nulidade absoluta do acórdão publicado pelo STJD 21.01.26 13h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES VITÓRIA Cruzeiro busca virada sobre o Grêmio e garante vaga na decisão da Copinha Esta será a quinta final da equipe na Copinha, sendo a segunda nos últimos três anos 22.01.26 0h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (22/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 22.01.26 7h00 EMPATE Atlético-MG busca empate contra o América-MG em clássico com bate-boca entre técnicos A partida foi bem movimentada no primeiro tempo e o América conseguiu abrir o placar aos 14 minutos 21.01.26 23h57 Flamengo aproveita expulsão no Vasco, desencanta no Carioca e sobe para faixa de classificação 21.01.26 23h52