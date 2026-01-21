Capa Jornal Amazônia
Vasco encaminha contratação do atacante Hinestroza e busca acerto salarial para trazer Brenner

Estadão Conteúdo

O Vasco está muito próximo de anunciar um novo nome para o seu setor ofensivo. Marino Hinestroza, atacante do Atlético Nacional, da Colômbia, aceitou a oferta do clube carioca e deve desembarcar no Rio para assinar contrato ainda nesta semana.

Para contar com o atleta de 23 anos, o Vasco venceu a concorrência com o Boca Juniors. A duração do vínculo será de quatro temporadas e o Vasco vai desembolsar cerca de US$ 5 milhões para adquirir os direitos fedearativos do artilheiro (aproximadamente R$ 30 milhões).

A diretoria trabalha também em outra frente para trazer mais um nome para o ataque. Brenner, atualmente na Udinese, tem boas chances de também ser anunciado como reforço em breve.

De acordo com informações da ESPN, o clube fez uma nova oferta salarial ao jogador, revelado pelo São Paulo, e o acerto ficou muito próximo. O que falta agora é um acordo com a equipe italiana, que pede 5 milhões de euros pelo jogador (pouco mais de R$ 31 milhões).

Nomes chegando e o principal destaque do elenco de saída. O destino do jovem Rayan deve mesmo ser a Inglaterra. O Vasco aceitou a oferta do Bournemouth de 35 milhões de euros (pouco mais de R$ 220 milhões) e o que falta ser definido é a forma de pagamento para a transação ser anunciada.

