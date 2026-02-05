Vasco domina Chapecoense, leva empate no fim e deixa campo sob vaias em São Januário

Num jogo em que o Vasco foi predominante e poderia ter vencido por muitos gols, marcou só um gol com Puma Rodríguez e acabou castigado no final, levando o empate, numa cobrança de falta de Jean Carlos aos 45 minutos do segundo tempo. O jogo foi disputado em São Januário pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro e terminou sob vaias da torcida.

O empate por 1 a 1 deixou o Vasco com um ponto, na parte debaixo da tabela, porque na estreia tinha perdido por 2 a 1, de virada, para o Mirassol. A Chapecoense está com quatro pontos, entre os primeiros colocados porque na primeira rodada goleou o Santos por 4 a 2.

Se contra números não há argumentos, então é fácil entender como foi o primeiro tempo. O Vasco finalizou 14 vezes, contra uma apenas da Chapecoense, mesmo assim sem nenhum perigo. O primeiro tempo foi totalmente dominado pelo Vasco, porém, sem conseguir finalizar com precisão para marcar seu gol.

Para ter tanto domínio, o Vasco contou com muita movimentação do meia Philippe Coutinho, responsável pelas principais jogadas vascaínas. Brenner perdeu duas chances valiosas. Numa delas, cabeceou na trave e, noutra, entrou na área em velocidade e se enrolou com o goleiro Léo Vieira, que foi muito acionado e deixou o campo como 'melhor em campo'.

O Vasco ainda acertou a trave nos acréscimos, quando Coutinho cobrou falta na frente da área, a bola desviou na barreira e resvalou na parte inferior da trave antes de sair para escanteio.

A chuva mais forte recebeu os times de volta para o segundo tempo, que começou no mesmo ritmo: Vasco em cima, Chapecoense só na defesa. A insistência deu fruto aos nove minutos com o gol.

Após escanteio a defesa aliviou, mas a bola ficou nos pés de Andrés Gómez que cruzou para a área em curva. Puma Rodríguez apareceu do outro lado nas costas da defesa e completou de chapa de pé para as redes.

Só depois dos 20 minutos é que Gilmar dal Pozzo teve coragem de tirar a Chapecoense da retranca. Começou a fazer trocas, como as entradas do meia Jean Carlos e do atacante Marcinho. Além disso, tirou o zagueiro Bruno Leonardo para a entrada do atacante Rubens.

Estas mudanças deram mais ânimo ao time catarinense, porém, sem que resultasse em domínio em campo, muito menos em finalizações efetivas. O Vasco, cansado, diminuiu o ritmo. Cedeu espaço e acabou castigado.

A Chapecoense empatou numa falta de Jean Carlos aos 45 minutos. Quase da linha intermediária ele bateu sobre a barreira, Léo Jardim saltou e tocou na bola, porém, não impediu o gol. Esta foi a senha para se iniciar as vaias e os gritos contra o técnico Fernando Diniz.

Na terceira rodada, na quarta-feira (dia 11), o Vasco recebe o Bahia, às 21h30, mas antes disso volta a atuar pelo Campeonato Carioca. No domingo, pela sexta e última rodada de classificação, recebe o Botafogo em São Januário, com apenas 1000 ingressos aos visitantes.

A Chapecoense também será mandante diante do Coritiba, quarta, às 19 horas, na Arena Condá, pelo Brasileirão. No domingo, a Chapecoense vai sair diante do Criciúma, pelo mata-mata do Catarinense.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 1 CHAPECOENSE

VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (João Vitor); Barros, Thiago Mendes (Hugo Moura) e Philippe Coutinho (Johan Rojas); Nuno Moreira (Marino Hinestroza), Andrés Gómez e Brenner (David). Técnico: Fernando Diniz.

CHAPECOENSE - Léo Vieira; Victor Caetano, Eduardo Doma e Bruno Leonardo (Rubens); Everton, Camilo (Jean Carlos), Rafael Carvalheira (David), Giovanni Augusto (Higor Militão) e Walter Clar; Garcez e Ítalo (Marcinho). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS - Puma Rodríguez, aos nove, e Jean Carlos, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Não houve.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

RENDA - R$ 1.046.218,00.

PÚBLICO - 15.191 pagantes (15.792 total).

LOCAL - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).