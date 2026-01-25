Vasco bate o Boavista com tranquilidade com time misto e é vice-líder no Carioca Estadão Conteúdo 25.01.26 23h02 Mesmo jogando com um time misto, o Vasco venceu o Boavista com tranquilidade ao fazer 3 a 0. Puma Rodríguez viveu noite de artilheiro ao fazer dois gols, enquanto Andrés Gómez completou o placar com um belo gol por cobertura. A partida foi válida pela quarta rodada da Taça Guanabara, primeira fase do Campeonato Carioca, e realizada no estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema (RJ). Com o resultado, o Vasco se reabilita após derrota para o Flamengo, por 1 a 0, e agora soma sete pontos, em segundo lugar do Grupo A, atrás do Fluminense, que tem nove. Já o Boavista segue em terceiro do Grupo B, com seis pontos, atrás de Botafogo (9) e Madureira (6). Com time misto, o Vasco encontrou dificuldade para furar a defesa do Boavista, mas melhorou depois da parada técnica. Tchê Tchê quase abriu o placar quando ficou com rebote e finalizou na pequena área, mas o goleiro Lucas Maticoli defendeu à queima-roupa. O Boavista chegou a balançar a rede. A bola sobrou para Isael na área, que chutou do jeito que deu, mas a arbitragem marcou falta no primeiro lance por falta no goleiro Daniel Fuzato. Nos acréscimos, aos 46, o Vasco marcou e foi para o intervalo vencendo. Andrés Gómez gingou bem na esquerda e cruzou. A bola chegou em Puma Rodríguez, que não desperdiçou na pequena área. Na volta para o segundo tempo, o Boavista começou com lances perigosos, como no chute de Fellipinho para fora e de Brunão, que parou em grande defesa de Fuzato, com a bola ainda batendo no travessão. Aos 19, o Vasco ficou em situação mais tranquila com outro gol de Puma Rodríguez. Johan Rojas puxou da direita para o meio e tocou para Puma na área. Ele chutou muito forte, no alto, e fez 2 a 0. Tranquilo no jogo, o Vasco fez o terceiro pouco depois, aos 24, com Andrés Gómez. Ele percebeu o goleiro um pouco adiantado e chutou de longe, com efeito, para fazer um belo gol. Depois disso, Fernando Diniz fez diversas mudanças no time para dar ritmo a outros jogadores, como Adson, Guilherme Estrella, David, entre outros. O time conseguiu controlar bem o jogo para confirmar a vitória por 3 a 0, apesar de uma grande desperdiçada por Sandrinho no último lance, sozinho na área. No Carioca, o Boavista visita o Sampaio Corrêa na sexta-feira, às 19h, no Lourivaldão, em Saquarema. O Vasco joga na segunda-feira (2), às 20h, em visita ao Madureira. Na próxima quinta-feira (29), porém, o Vasco visita o Mirassol no José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), pela estreia do Brasileirão. FICHA TÉCNICA BOAVISTA 0 X 3 VASCO BOAVISTA - Lucas Maticoli; Cesinha (Igor França), Gabriel Caran, Guilherme Lacerda (Bruno Jesus) e Tito; Emanuel, Leandrinho (Kadu) e Isael; Berê (Sandrinho), Brunão e Fellipinho (Khawhan). Técnico: Gilson Kleina. VASCO - Daniel Fuzato; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton (João Vitor); Hugo Moura, Tchê Tchê (Adson) e JP (Thiago Mendes); Johan Rojas, GB (Guilherme Estrella) e Andrés Gómez (David). Técnico: Fernando Diniz. GOLS - Puma Rodríguez, aos 46 minutos do primeiro tempo; Puma Rodríguez, aos 19, e Andrés Gomez, aos 23 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Sandrinho (Boavista). JP (Vasco). ÁRBITRO - Pierry Dias dos Santos. PÚBLICO - 2.956 pagantes (3.356 presentes). RENDA - R$ 139.120,00. LOCAL - Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema (RJ). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Carioca Vasco Boavista COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 