Vasco aplicada goleada impiedosa, garante permanência na Série A e complica o Internacional

Em um duelo de mais de 3 horas, o Vasco acabou com qualquer risco de rebaixamento na temporada. Depois de cinco derrotas seguidas, o time de Fernando Diniz se reabilitou em grande estilo, aplicando uma goleada por 5 a 1 sobre o Internacional, nesta sexta-feira, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto ficou marcado por uma paralisação de mais de 1 hora devido a um temporal que alagou o gramado do estádio São Januário.

Nos dois tempos, o Vasco teve inícios fulminantes, marcando os gols num intervalo de 10 minutos. Começou a partida abrindo o placar com Andrés Gómez, com um minuto, aos oito, Rayan ampliou. Antes da ida para o intervalo, Ricardo Mathias deu uma esperança ao Inter, que logo se esvaiu no segundo tempo, quando novamente Rayan, Barros e Nuno Moreira deram números à goleada.

Com o resultado expressivo, o Vasco chegou aos 45 pontos, afastando qualquer tipo de chances de rebaixamento. O time ocupa a 10ª colocação, dentro da zona de classificação à Sul-Americana e agora poderá focar nas semifinais da Copa do Brasil, em dezembro. Já o Internacional vai se complicando cada vez mais, principalmente no aspecto emocional. O time segue com 41 pontos e pode entrar na zona de rebaixamento ao fim da rodada.

Depois da bola rolar por 45 minutos, um forte temporal atingiu o estádio São Januário, alagando totalmente o gramado. Depois de cumprir o protocolo de 30 minutos para normalizar a situação, tanto Vasco quanto Internacional não quiseram retomar o duelo.

A situação ficou tensa, quando a arbitragem insistiu por duas vezes para o início do segundo tempo, entretanto representantes dos dois clubes entraram em rota de colisão com o juiz para adiar a partida. O técnico Fernando Diniz era o mais exaltado, alegando falta de "jogabilidade". Enquanto o presidente do Inter, Alessandro Barcelos estava preocupado com a integridade física dos atletas. Depois de muita conversa, os times voltaram a campo e iniciaram o aquecimento.

O Vasco teve um início fulminante e já vencia o duelo por 2 a 0 com 100% de aproveitamento em duas finalizações. Logo de cara, com um minuto, já saiu na frente, com Andrés Gómez fazendo bela jogada individual. Aos nove, Rayan recebeu na entrada da área e bateu rasteiro para ampliar. O time carioca não tomava conhecimento do Internacional. Coutinho arriscou de longe e carimbou o travessão.

Depois dos 30 minutos, o Vasco baixou a intensidade, ainda mais com a chuva sendo a protagonista. Foi o momento que o time gaúcho entrou no jogo, passando a frequentar o campo de ataque e equilibrar na posse da bola. Bernabéi deu a primeira finalização para fora. No último lance, o Inter descontou, com Ricardo Mathias desviando o cruzamento da esquerda e mantendo o time vivo para a segunda etapa.

A bola voltou com outro contexto, mas o roteiro seguiu o mesmo. Novamente o Vasco se impôs e com um dois minutos fez o terceiro. Andrés Gómez recebeu lançamento longo e cruzou rasteiro para Rayan apenas empurrar para o gol. Logo depois, aos 11, Barros tentou duas vezes antes de estufar as redes gaúchas. Aproveitando a fragilidade do Inter, Rayan roubou a bola na área e rolou para Nuno Moreira bater sem ângulo e Rochet se atrapalhar para começar a dar números à goleada.

Os gols praticamente acabaram com o emocional do Internacional. Frágil em campo, perdia qualquer disputa e errava quando tinha a posse da bola. Mesmo quando o Vasco diminuiu o ritmo, pouco aproveitou, abusando de cruzamentos na área e sofrendo contra os contra-ataques cruzmaltinos. Na reta final, vendo o adversário sem nenhuma reação, apenas conduziu a goleada embalado pelo olé vindo das arquibancadas.

O Vasco agora tem pela frente o Mirassol, ainda em São Januário, no Rio de Janeiro, na próxima terça-feira, às 19h. Já o Internacional visita o São Paulo, na quarta-feira, às 20h, na Vila Belmiro, em Santos.

FICHA TÉCNICA

VASCO 5 X 1 INTERNACIONAL

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes (Puma Rodríguez) e Philippe Coutinho (Vegetti); Andrés Gómez (Matheus França), Rayan (Paulinho) e Nuno Moreira (Hugo Moura). Técnico: Fernando Diniz.

INTERNACIONAL - Rochet; Bruno Gomes, Aguirre (Ricardo Mathias), Mercado, Vitão e Bernabéi; Thiago Maia (Luis Otávio) (Bruno Henrique), Alan Rodríguez e Alan Patrick (Borré); Carbonero e Vitinho. Técnico: Ramón Díaz.

GOLS - Andrés Gómez, com um minuto, Rayan, aos nove, Ricardo Mathias, aos 47 minutos do primeiro tempo. Rayan, aos dois, Barros, aos 11, Nuno Moreira, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Carbonero.

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

RENDA - R$ 1.313.832,00.

PÚBLICO - 19.330 torcedores.

LOCAL - Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).