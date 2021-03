Vasco anuncia as contratações do zagueiro Ernando e do meia-atacante Marquinhos Gabriel

O Vasco anunciou, neste domingo, as primeiras contratações para a temporada 2021. São eles o zagueiro Ernando, que disputou as últimas duas temporadas pelo Bahia, e do meia-atacante Marquinhos Gabriel, que rescindiu com o Cruzeiro em novembro. Ambos chegam com contrato até dezembro, sendo que o defensor tem a possibilidade de extensão em caso do cumprimento de metas.

Confira a nota publicada no site oficial do Cruz-Maltino:

"O Vasco da Gama acertou a contratação dos primeiros reforços para a temporada 2021. Tratam-se do zagueiro Ernando, ex-Bahia, e do meio-campista Marquinhos Gabriel, ex-Cruzeiro. O defensor assinou contrato até o final do ano, com a possibilidade de renovação automática por mais uma temporada. O armador, por sua vez, chega com vínculo até dezembro. Os dois iniciam os trabalhos no Gigante da Colina ainda nesta semana.

Ernando

Natural de Flores de Goiás, Ernando é cria das divisões de base do Esmeraldino. No Goiás, conquistou quatro títulos estaduais e foi campeão da Série B em 2012. O defensor possui passagem pelas categorias de base da Seleção Brasileira.

O sucesso em Goiânia o fez ser contratado pelo Internacional em 2014. No Colorado, boas atuações e mais quatro títulos, todos a nível Estadual. Foi emprestado ao Sport Recife em 2018 e se transformou rapidamente numa das lideranças do time, sendo utilizado em 32 das 38 partidas do Brasileirão.

Deixou o Inter no ano seguinte e acertou com o Bahia. Pelo Esquadrão, manteve a regularidade e também foi bastante utilizado. Foi titular absoluto da equipe baiana na última edição da principal competição nacional.

Nome completo: Ernando Rodrigues Lopes Apelido: ErnandoData de Nascimento: 17/04/1988 (32 anos)Local de Nascimento: Flores de Goiás (GO)Altura: 1,84mClubes: Goiás (2006-2014), Inter (2014-2017), Sport (2018), Bahia (2019-2021) e VASCO DA GAMA (2021)Títulos: Campeonato Brasileiro da Série B 2012 e Campeonato Goiano 2006, 2009, 2012 e 2013 (Goiás); Campeonato Gaúcho 2014, 2015 e 2016 e Recopa Gaúcha 2017 (Internacional); Campeonato Baiano 2019 e 2020 (Bahia)

Marquinhos Gabriel

Natural de Selbach (RS), o armador estreou no profissional pelo Colorado, onde fez parte do grupo campeão da Recopa Sul-Americana de 2011. Marquinhos Gabriel passou por outros grandes clubes do Brasil. No Santos, em 2015, conquistou o Campeonato Paulista. Repetiu a dose em 2017 e 2018 pelo Corinthians, por quem se tornou campeão brasileiro.

Campeão estadual também em 2019 e 2020 por Cruzeiro e Athletico Paranaense, o gaúcho chega para reforçar o setor de criação do Gigante da Colina, tendo em vista que tem na construção de jogadas uma de suas principais características. O meio-campista, que também se destaca pelos gols bonitos, colocará toda sua experiência à disposição da equipe cruzmaltina nos importantes desafios dessa temporada.

Nome completo: Marcos Gabriel do NascimentoApelido: Marquinhos GabrielData de Nascimento: 21/07/1990 (30 anos)Local de Nascimento: Selbach (RS)Altura: 1,71 mClubes: Internacional (2008-2010), Avaí (2011), Internacional (2011), Sport (2012), Bahia (2013), Palmeiras (2014), Al Nassr-SAU (2015), Santos (2015), Al Nassr-SAU (2016), Corinthians (2016-2018), Al-Nasr-EAU (2018), Cruzeiro (2019), Athletico Paranaense (2020), Cruzeiro (2020) e VASCO DA GAMA (2021)Títulos: Copa FGF 2009 e 2010 e Recopa Sul-Americana 2011 (Internacional); Campeonato Paulista 2015 (Santos); Campeonato Paulista 2017 e 2018 e Campeonato Brasileiro 2017 (Corinthians); Campeonato Mineiro 2019 (Cruzeiro); Campeonato Paranaense 2020 (Athletico Paranaense).

Com as atenções voltadas para os importantes desafios da temporada, o elenco do Vasco da Gama se reapresenta nesta segunda-feira (08/03), às 15h30, no CT do Almirante, na Cidade de Deus. Será o primeiro treinamento comandado pelo treinador Marcelo Cabo e sua comissão técnica. O planejamento semanal e o nome dos atletas convocados para os treinamentos serão divulgados após a atividade, nos veículos oficiais do Clube."