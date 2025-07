Vasco anuncia a renovação de contrato com o goleiro Léo Jardim até 2030

O Vasco anunciou nesta quinta-feira a renovação de contrato de uma de suas principais peças do elenco. O goleiro Léo Jardim assinou o novo vínculo e permanece em São Januário até 2030.

No clube desde 2023, quando foi contratado junto ao Lille, da França, ele conquistou a torcida por suas atuações. Em entrevista ao site oficial, o atleta festejou o desfecho das negociações.

"Estou muito feliz em continuar essa história com a camisa do Vasco. Um clube que me recebeu muito bem e sou muito feliz. Espero que seja uma jornada de muito sucesso e títulos com essa camisa", afirmou.

As boas atuações do goleiro renderam até uma convocação para a seleção brasileira. Pelo clube, ele já entrou em campo em 141 oportunidades.

Léo tinha vínculo vigente até o fim do ano, mas havia um cláusula de renovação automática por mais uma temporada caso o goleiro atuasse em 50% das partidas. Como era interesse da diretoria manter o jogador, as negociações já vinham acontecendo nos últimos meses.

Com a retomada do Campeonato Brasileiro, o Vasco mira agora uma reação imediata na competição após um início bastante irregular. Com 13 pontos, o time ocupa a 13ª colocação. Neste sábado, às 18h30, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, os vascaínos enfrentam o Botafogo, em Brasília.