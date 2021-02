Vascaíno, prefeito do Rio compara o torcedor com povo carioca: 'Tem dias de alegria e outros de sofrimento'

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM) se pronunciou nesta sexta-feira após o quarto rebaixamento do Vasco para a série B do futebol brasileiro. O político, vascaíno assumido, fez uma comparação entre o torcedor do clube e o povo residente na 'Cidade Maravilhosa'.

- Na alegria e na dor, o sentimento não para. Aqui é amor infinito. Como o Rio, o Vasco é gigante. Ser vascaíno é igual ser carioca: tem dias que você acorda que é só alegria, em outros é puro sofrimento; mas não tem um dia que você não sinta orgulho de sua história - afirmou o prefeito.

Paes, que assumiu um novo mandato no inicio de janeiro, afirmou que acredita que o Vasco voltará a ter dias de glórias, assim como o que ele espera para a cidade através de seu mandato na prefeitura.

- O Vasco é o time da virada, jamais vou abandoná-lo e sempre estarei ao seu lado. Hoje e sempre, terá meu apoio e torcida para que voltemos a sorrir. Assim como o Rio voltará a dar certo, isso eu posso garantir - concluiu.