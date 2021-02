VARmengo? Torcedores debatem lance de expulsão de Rodinei nas redes sociais

O Flamengo bateu o Internacional por 2 a 1 e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro com apenas uma rodada para o fim do torneio. No entanto, a expulsão de Rodinei, no segundo tempo, gerou polêmica e muito debate nas redes sociais.

Torcedores de clubes rivais contestaram a expulsão do lateral colorado, que pertence ao Flamengo, e usaram a campanha "Varmengo" para insinuar um possível favorecimento ao rubro-negro no lance.

Confira algumas reações:

