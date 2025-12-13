Varela reconhece PSG como 'melhor do mundo', mas mantém Flamengo confiante na decisão Estadão Conteúdo 13.12.25 16h48 Classificado para a final da Copa Intercontinental, o Flamengo volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Paris Saint-Germain na tão sonhada decisão, que será disputada às 14h (de Brasília). O discurso rubro-negro após a semifinal foi de respeito ao adversário, mas manteve o tom confiante. Para o lateral-direito Varela, o Paris Saint-Germain representa o maior desafio possível no futebol atual. "Sabemos da qualidade deles. É o melhor time do mundo", afirmou o uruguaio. Ainda assim, o jogador deixou claro que o elenco rubro-negro não entra na decisão resignado. "Eu acho que é possível. Esse time do Flamengo tem muita vontade de seguir fazendo história", disse Varela. O lateral também valorizou o caminho até a final, destacando o desgaste acumulado pelos 73 jogos na temporada. "Foi um jogo duro, muito desgaste. O jogo passado já havia sido desgastante também. O Pyramids surpreendeu bastante", avaliou, lembrando que o Flamengo tinha poucas informações sobre o adversário africano. Ele reforçou que, mesmo diante das dificuldades, o objetivo foi cumprido. "Conseguimos a vitória, que era o que importava. Seguimos na luta pelo troféu mais importante", completou, destacando o peso da classificação. Eleito o melhor em campo, Carrascal também analisou a partida e exaltou o nível do adversário. "Eles são campeões africanos, vinham com muita confiança e energia. Foi uma partida muito difícil", disse o meia. O colombiano apontou a bola parada como fator decisivo para o Flamengo. "Pudemos ganhar na bola parada, que é uma das nossas armas", afirmou Carrascal, destacando a eficiência da equipe em um fundamento que já rendeu o título da Libertadores. Pensando na final, Carrascal adotou discurso semelhante ao de Varela, apostando no aspecto físico e emocional. "Vai ser uma partida de muita emoção. Vamos jogar contra uma grande equipe. Em campo, vamos ver quem tem mais energia. Somos uma equipe grande e vamos com confiança", concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo PSG Varela COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26 FUTEBOL Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental 13.12.25 16h00 FUTEBOL Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube 13.12.25 15h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h36 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26