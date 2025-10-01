Vanderson e Gabriel Magalhães se machucam após convocação e comprometem lista de Ancelotti Estadão Conteúdo 01.10.25 19h08 O lateral-direito Vanderson, do Monaco, e o zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, viraram problemas para o técnico Carlo Ancelotti para os amistosos do Brasil contra Japão e Coreia do Sul. Horas após serem convocados para a Data Fifa de outubro, os defensores saíram machucados, em duelos válidos pela Champions League, nesta quarta-feira. Na vitória do Monaco contra o Manchester City, Vanderson caiu no gramado, aos 19 minutos da etapa inicial, após corrida com Doku. Ainda em campo, o lateral foi às lágrimas, enquanto recebia atendimento médico, e, em seguida, foi substituído. Já no triunfo do Arsenal diante do Olympiacos, Gabriel Magalhães precisou ser substituído aos 30 minutos do segundo tempo, depois de choque com o goleiro David Raya, companheiro de time. Os dois jogadores já foram cortados da lista de convocados de Ancelotti em outras oportunidades. Magalhães ficou de fora das partidas contra Equador e Paraguai, em junho, enquanto Vanderson deu lugar a Vitinho, do Botafogo, nos jogos contra Chile e Bolívia, em setembro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Vanderson Gabriel Magalhães lesões COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Jogo do Remo contra o Athletico-PR pode ser no Baenão; saiba motivos e veja data e horário Leão pegará o Furacão em Belém e partida pode sair do Mangueirão e ser realizada no Baenão 01.10.25 19h29 Futebol Vasco homenageia Círio de Nazaré com patch especial na camisa contra o Palmeiras O Clube de Regatas Vasco da Gama foi o primeiro clube fora do Pará a fazer uma camisa em homenagem ao Círio de Nazaré 01.10.25 18h03 série b André Lima projeta duelo com o Cuiabá: 'Confiança pra fazer outro excelente jogo em casa' Meio-campista destacou confiança após vitória e afirmou que o time precisa focar em cada jogo para escapar do rebaixamento. 01.10.25 17h12 FUTEBOL Pentacampeão do Mundo, Rivaldo cita a força das torcidas do Remo e do Paysandu na Série B Rivaldo falou dos favoritos ao acesso e fez questão de citar a força das torcidas do Leão e Papão 01.10.25 16h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira 01.10.25 7h00 TRETA Dirigente do Paysandu entrega cargo após afirmar que foi agredido durante protesto Em uma gravação é possível ver que um torcedor empurra levemente André Martha 30.09.25 21h44 Futebol Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) 30.09.25 18h35 Futebol Retorno da Copa Norte: saiba formato da competição que fará parte da Copa Verde Competição terá início em 23 de março de 2026 e a final está marcada para 7 de junho de 2026 01.10.25 12h14