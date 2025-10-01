Capa Jornal Amazônia
Vanderson e Gabriel Magalhães se machucam após convocação e comprometem lista de Ancelotti

Estadão Conteúdo

O lateral-direito Vanderson, do Monaco, e o zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, viraram problemas para o técnico Carlo Ancelotti para os amistosos do Brasil contra Japão e Coreia do Sul. Horas após serem convocados para a Data Fifa de outubro, os defensores saíram machucados, em duelos válidos pela Champions League, nesta quarta-feira.

Na vitória do Monaco contra o Manchester City, Vanderson caiu no gramado, aos 19 minutos da etapa inicial, após corrida com Doku. Ainda em campo, o lateral foi às lágrimas, enquanto recebia atendimento médico, e, em seguida, foi substituído.

Já no triunfo do Arsenal diante do Olympiacos, Gabriel Magalhães precisou ser substituído aos 30 minutos do segundo tempo, depois de choque com o goleiro David Raya, companheiro de time.

Os dois jogadores já foram cortados da lista de convocados de Ancelotti em outras oportunidades. Magalhães ficou de fora das partidas contra Equador e Paraguai, em junho, enquanto Vanderson deu lugar a Vitinho, do Botafogo, nos jogos contra Chile e Bolívia, em setembro.

futebol

seleção brasileira

Vanderson

Gabriel Magalhães

lesões
