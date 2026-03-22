Vanderlei Luxemburgo recebe alta do hospital e brinca: ‘Enverga, mas não quebra’ O treinador mostrou bom humor em um vídeo publicado nas redes sociais na saída do hospital Estadão Conteúdo 22.03.26 18h47 O técnico Vanderlei Luxemburgo recebeu alta hospitalar neste domingo após fazer tratamento para uma infecção pulmonar. Na sexta-feira, o treinador de 73 anos foi internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Santa Thereza, em Palmas, capital do Tocantins. O treinador mostrou bom humor em um vídeo publicado nas redes sociais na saída do hospital. "Eu sou igual vara de marmelo, enverga, mas não quebra. A gente fica meio torto, mas daqui a pouco ajeita de novo. Acabei de ter alta, está tudo ótimo, tudo maravilhoso. Ficar no hospital, em UTI, é complicado", afirmou. O treinador também explicou o tratamento a que foi submetido no hospital e os próximos passos até a recuperação total. "A bactéria que eu peguei pega 40% da população. Infelizmente, eu fui pego por ela. Quando cheguei de Brasília estava muito mal, com calafrio, no dia seguinte continuei e vim pro hospital. Fiz um tratamento intensivo para combater a bactéria, combateu, estabilizou, vou continuar o tratamento em casa, dar uma moderada no trabalho pra não ficar exposto." O profissional está afastado do futebol desde 2023, quando comandou o Corinthians. Na quinta-feira, Luxemburgo foi oficializado pelo Podemos como pré-candidato ao Senado Federal pelo Tocantins. Em 2022, ele tentou disputar a mesma vaga pelo PSB, mas acabou preterido pelo partido. Um dos treinadores mais vitoriosos na história do futebol brasileiro, Luxemburgo acumulou diversos títulos do Campeonato Brasileiro por clubes como Palmeiras, Corinthians, Santos e Cruzeiro, equipe pela qual também conquistou a Copa do Brasil. Pela seleção brasileira, ele conquistou a Copa América de 1999 e tem ainda uma passagem como técnico no Real Madrid. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Vanderley Luxemburgo UTI COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL CBF divulga tabela detalhada de mais dois jogos do Remo na Série A; veja adversários, dias e hora Leão Azul pegará o Santos-SP e o Grêmio-RS nas próximas rodadas da elite do futebol brasileiro 22.03.26 19h09 futebol Após mais de 11 mil dias, Remo volta a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro Equipe azulina goleou o Bahia por 4 a 1 e conquistou a primeira vitória na Série A desde 1994 22.03.26 18h30 futebol Goleiro do Bahia sofre lesão no braço em jogo contra o Remo e deixa o campo de tipoia Ronaldo caiu de mau jeito após defesa e precisou de atendimento médico no Mangueirão 22.03.26 17h28 FUTEBOL Médico do Remo explica ausências de Hernández e Patrick de Paula no jogo contra o Bahia Dupla está no departamento médico e pode retornar nas próximas rodadas 22.03.26 16h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 22.03.26 7h00 Futebol Paysandu 'supera' crise, conquista título, classifica na CB e abre esperança à torcida O jornalista Carlos Ferreira faz um balanço dos três primeiros meses do Paysandu na temporada 2026, que tinha tudo pra ser 'terra arrasada', mas se tornou um ano de esperança ao torcedor 22.03.26 9h00 A PRIMEIRA! Remo goleia o Bahia de virada e sai da lanterna em jogaço no Mangueirão Depois de um início ruim, com dificuldades nos primeiros 30 minutos, o Leão reagiu após sofrer o gol e mudou completamente a postura em campo 22.03.26 18h10 Campeonato Brasileiro Internacional x Chapecoense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pelo Brasileirão Internacional e Chapecoense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 22.03.26 17h30