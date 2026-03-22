Vanderlei Luxemburgo recebe alta do hospital e brinca: ‘Enverga, mas não quebra’

O técnico Vanderlei Luxemburgo recebeu alta hospitalar neste domingo após fazer tratamento para uma infecção pulmonar. Na sexta-feira, o treinador de 73 anos foi internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Santa Thereza, em Palmas, capital do Tocantins.

O treinador mostrou bom humor em um vídeo publicado nas redes sociais na saída do hospital. "Eu sou igual vara de marmelo, enverga, mas não quebra. A gente fica meio torto, mas daqui a pouco ajeita de novo. Acabei de ter alta, está tudo ótimo, tudo maravilhoso. Ficar no hospital, em UTI, é complicado", afirmou.

O treinador também explicou o tratamento a que foi submetido no hospital e os próximos passos até a recuperação total. "A bactéria que eu peguei pega 40% da população. Infelizmente, eu fui pego por ela. Quando cheguei de Brasília estava muito mal, com calafrio, no dia seguinte continuei e vim pro hospital. Fiz um tratamento intensivo para combater a bactéria, combateu, estabilizou, vou continuar o tratamento em casa, dar uma moderada no trabalho pra não ficar exposto."

O profissional está afastado do futebol desde 2023, quando comandou o Corinthians. Na quinta-feira, Luxemburgo foi oficializado pelo Podemos como pré-candidato ao Senado Federal pelo Tocantins. Em 2022, ele tentou disputar a mesma vaga pelo PSB, mas acabou preterido pelo partido.

Um dos treinadores mais vitoriosos na história do futebol brasileiro, Luxemburgo acumulou diversos títulos do Campeonato Brasileiro por clubes como Palmeiras, Corinthians, Santos e Cruzeiro, equipe pela qual também conquistou a Copa do Brasil. Pela seleção brasileira, ele conquistou a Copa América de 1999 e tem ainda uma passagem como técnico no Real Madrid.