Valverde e Tchouaméni se desentendem e quase chegam às vias de fato em treino do Real Madrid Após Rüdiger e Carreras, Valverde e Tchouaméni se desentendem em treino; ambiente no clube merengue é de incerteza Estadão Conteúdo 06.05.26 15h06 Os dias de calmaria estão longe de acontecer no Real Madrid em fim de temporada melancólico e sem títulos. E não param de surgir revelações de jogadores se desentendendo nas atividades. Na terça-feira foi relevada agressão de Rüdiger ao lateral Carreras, agora é a vez de dois titulares se desentenderem: Valverde quase chega à via de fatos com Tchouaméni. De acordo com o Marca, o desentendimento começou durante o treino após uma falta mais dura. Os meio-campistas se desentenderam, trocaram empurrões e trocaram encarada, quase chegando às vias de fato. A confusão demorou para chegar ao fim e a discussão prosseguiu com os jogadores se dirigindo aos vestiários sem nenhum lado ceder e com o bate-boca cada vez mais acalorado. A tensão é grande em um elenco rachado e com muitas desavenças. Para piorar, o time tem nada mais que o clássico diante do arquirrival Barcelona no domingo, com a possibilidade do título grená em La Liga. Carreras usou as redes sociais para tratar como "coisa normal de treino" a briga com Rüdiger. Disse ainda que tudo já está acertando. Em contrapartida, uruguaio e francês ainda não se manifestaram da briga desta quarta-feira. De acordo com o jornal espanhol, o clima no Real Madrid é terrível e seis jogadores estão em conflito com o técnico Álvaro Arbeloa, cada dia mais distante do cargo - assumiu após a demissão de Xabi Alonso. O presidente Florentino Pérez tenta colocar panos quentes nas confusões, mas o ambiente é péssimo e o dirigente deve promover mudanças gigantes no atual elenco. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol La Liga Real Madrid Valverde Tchouaméni briga COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Condé fala sobre impacto das ausências de Bueno e Taliari e projeta duelo do Remo contra o Palmeiras Leão Azul recebe o Verdão no domingo (10), no Mangueirão, pela 15ª rodada do Brasileirão 06.05.26 10h58 Futebol Águia e Paysandu duelam em Marabá por vaga na final da Copa Norte Jogo único no Zinho Oliveira coloca frente a frente rivais paraenses com histórico recente de semifinais decisivas 06.05.26 8h00 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 Futebol Quintana não joga contra o Águia de Marabá e encaminha saída para futebol internacional; entenda De acordo com o jornalista Michel Anderson, da Rádio Liberal+, o defensor tem negociações avançadas com um clube da Tailândia. 05.05.26 15h31