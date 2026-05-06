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Valverde e Tchouaméni se desentendem e quase chegam às vias de fato em treino do Real Madrid

Após Rüdiger e Carreras, Valverde e Tchouaméni se desentendem em treino; ambiente no clube merengue é de incerteza

Estadão Conteúdo

Os dias de calmaria estão longe de acontecer no Real Madrid em fim de temporada melancólico e sem títulos. E não param de surgir revelações de jogadores se desentendendo nas atividades. Na terça-feira foi relevada agressão de Rüdiger ao lateral Carreras, agora é a vez de dois titulares se desentenderem: Valverde quase chega à via de fatos com Tchouaméni.

De acordo com o Marca, o desentendimento começou durante o treino após uma falta mais dura. Os meio-campistas se desentenderam, trocaram empurrões e trocaram encarada, quase chegando às vias de fato.

A confusão demorou para chegar ao fim e a discussão prosseguiu com os jogadores se dirigindo aos vestiários sem nenhum lado ceder e com o bate-boca cada vez mais acalorado.

A tensão é grande em um elenco rachado e com muitas desavenças. Para piorar, o time tem nada mais que o clássico diante do arquirrival Barcelona no domingo, com a possibilidade do título grená em La Liga.

Carreras usou as redes sociais para tratar como "coisa normal de treino" a briga com Rüdiger. Disse ainda que tudo já está acertando. Em contrapartida, uruguaio e francês ainda não se manifestaram da briga desta quarta-feira.

De acordo com o jornal espanhol, o clima no Real Madrid é terrível e seis jogadores estão em conflito com o técnico Álvaro Arbeloa, cada dia mais distante do cargo - assumiu após a demissão de Xabi Alonso. O presidente Florentino Pérez tenta colocar panos quentes nas confusões, mas o ambiente é péssimo e o dirigente deve promover mudanças gigantes no atual elenco.

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