Vai ter F1 hoje? Veja onde assistir ao vivo, a classificação final e o calendário de 2023

Neste domingo (27), não terá corridas na Fórmula 1. A temporada de 2022 encerrou no Grande Prêmio de Abu Dhabi e consagrou o bicampeonato do piloto Max Verstappen , da Red Bull. O vice campeão foi Charles Leclerc, da Scuderia Ferrari. O pódio fecha com Sérgio Perez (Red Bull), que finaliza a participação no torneio somando 305 pontos.

Em 2023, os fãs de corridas terão 24 etapas e a abertura da temporada será no dia 5 de março, com o GP do Bahrein. O encerramento também será no GP de Abu Dhabi, no dia 26 de novembro. As férias de verão acontecerão após o GP da Bélgica, no fim de julho, e o retorno da Fórmula 1 será no GP da Holanda, em 27 de agosto.

Nos circuitos de 2023, algumas baixas e retornos irão ocorrer entre as 24 etapas. O destaque é para os três retornos: o GP de Las Vegas, será a terceira corrida nos Estados Unidos, que já conta com Miami e Austin, o GP do Catar e o GP da China. Este retorna ao canlendário após três anos de ausência por causa da pandemia da covid-19. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) também informou o corte do GP da França.

Como terminou a classificação geral da Fórmula 1?

Max Verstappen (Red Bull) - 454 pontos Charles Leclerc (Ferrari) - 308 pontos Sergio Pérez (Red Bull) - 305 pontos George Russell (Mercedes) - 275 pontos Carlos Sainz (Ferrari) - 246 pontos Lewis Hamilton (Mercedes) - 240 pontos Lando Norris (McLaren) - 122 pontos Esteban Ocon (Alpine) - 92 pontos Fernando Alonso (Alpine) - 81 pontos Valtteri Bottas (Alfa Romeo) - 49 pontos Daniel Ricciardo (McLaren) - 37 pontos Sebastian Vettel (Aston Martin) - 37 pontos Kevin Magnussen (Haas) - 25 pontos Pierre Gasly (Alpha Tauri) - 23 pontos Lance Stroll (Aston Martin) - 18 pontos Mick Schumacher (Haas) - 12 pontos Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) - 12 pontos Guanyu Zhou (Alfa Romeo) - 6 pontos Alexander Albon (Williams) - 4 pontos Nicholas Latifi (Williams) - 2 pontos Nyck de Vries (Williams) - 2pontos Nico Hülkenberg (Aston Martin) - 0 pontos

Como acompanhar a Fórmula 1 em 2023?

A Rede Bandeirantes (Band) detém os direitos de transmissão da Fórmula 1 na mídia brasileira até 2025. Será possível assistir as corridas através do canal aberto TV Band, no site da BAND, BandPlay e rádio BandNewsFM.

Confira abaixo o calendário completo de 2023:

05/03 - GP do Bahrein (Sakhir)

19/03 - GP da Arábia Saudita (Jeddah)

02/04 - GP da Austrália (Melbourne)

16/04 - GP da China (Xangai)

30/04 - GP do Azerbaijão (Baku)

07/05 - GP de Miami (Miami)

21/05 - GP da Emilia Romagna (Ímola)

28/05 - GP de Mônaco (Monte Carlo)

04/06 - GP da Espanha (Barcelona)

18/06 - GP do Canadá (Montreal)

02/07 - GP da Áustria (Red Bull Ring)

09/07 - GP da Grã-Bretanha (Silverstone)

23/07 - GP da Hungria (Hungaroring)

30/07 - GP da Bélgica (Spa-Francorchamps)

27/08 - GP da Holanda (Zandvoort)

03/09 - GP da Itália (Monza)

17/09 - GP de Singapura (Marina Bay)

24/09 - GP do Japão (Suzuka)

08/10 - GP do Catar (Losail)

22/10 - GP dos Estados Unidos (Circuito das Américas)

29/10 - GP do México (Hermanos Rodríguez)

05/11 - GP de São Paulo (Interlagos)

18/11 - GP de Las Vegas (Circuito de rua de Las Vegas)

26/11 - GP de Abu Dhabi (Yas Marina)

