Vai ter Doca? Trio-elétrico já está no local para a festa do campeão do Parazão 2024

Hoje é dia de taça! Paysandu x Remo jogam neste domingo (14), às 17h, no Mangueirão, pelo segundo jogo da grande final do Parazão 2024. E a festa do campeão já está sendo preparada! Um trio-elétrico já está na Avenida Visconde de Souza Franco, a Doca, para fazer a festa da equipe campeã do Parazão 2024. Uma empresa que patrocina os dois clubes, está preparando a festa no local.

Com a vitória do Paysandu na primeira partida por 2 a 0, o Papão possui a vantagem de até perder por um gol de diferença que mesmo assim levanta a taça do Parazão 2024. Para o Remo sair do Mangueirão com o título, terá que vencer o Paysandu por três gols de diferença para garantir a taça de forma direta ou derrotar seu rival por dois gols de diferença para decidir o título nas cobranças de pênaltis.

VEJA MAIS



Paysandu x Remo jogam às 17h deste domingo (14), no Mangueirão e a partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e pela Rádio Liberal +.