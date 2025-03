Manchester United vira sobre a Real Sociedad com pênaltis questionáveis e avança na Liga Europa

A temporada ainda não acabou para o Manchester United. Eliminado das Copas da Inglaterra e da Liga Inglesa e na segunda parte da classificação do Campeonato Inglês, o clube continua com chances de conquista na Liga Europa ao avançar às quartas de final nesta quinta-feira. A vaga veio em virada diante da Real Sociedad e goleada por 4 a 1, após duas penalidades bastante questionáveis anotadas pelo francês Benoit Bastien no Old Trafford. O placar elástico só foi construído nos minutos finais.

No primeiro lance polêmico, Hojlund surge na frente do marcador, mas parece se atrapalhar no trança pé, enquanto no segundo, Dorgu esbarra em Aritz e cai. Os espanhóis ficaram bastante revoltados nos dois lances, mas o VAR respeitou a decisão de campo. Para piorar, Aramburu ainda acabou expulso na etapa final ao parar contragolpe quando era o último homem da defesa e o árbitro ainda chegou a anotar o terceiro pênalti equivocado, anulado após revisão.

Com a goleada, o United do aliviado Rubén Amorim encara o francês Lyon nas quartas de final. Também ficaram definidos os outros três embates, com Tottenham x Eintracht Frankfurt, Athletic Bilbao x Rangers e Lazio x Bodo/Glimt.

O jogo em Old Trafford de duas equipes em fase ruim começou aberto e com dois gols em 15 minutos. Oyarzabal, de pênalti, abriu o placar para os espanhóis, colocando pressão nos ingleses. Mas a resposta foi imediata. Bruno Fernandes tocou para Hojlund empatar, mas o centroavante acabou derrubado na pequena área e nova penalidade acabou marcada. O português bateu com qualidade e deixou tudo igual.

A correria permaneceu até o fim da etapa, mas sem aquele lance para dar esperanças de vaga. A Real Sociedad investia em contragolpes sem perigos e chutes de longe, enquanto o United repetia a falta de pontaria do jogo de ida, no qual foi melhor. Quando apareceu bem, Dorgu bateu sem força, nas mãos de Remiro.

O brasileiro Casemiro era quem buscava algo diferente no United com lançamentos longas às costas da defesa. Foi assim no lance do pênalti, por exemplo. O volante marcava bem e ainda aparecia como um armador. Lances insuficientes para a virada antes do intervalo, entretanto.

A etapa final começou da mesma maneira, com o árbitro anotando novo pênalti, em trombada de Dorgu com um revoltado Aritz. Um lance duvidoso que o VAR não interferiu e acabou acatando a anotação de campo. Bruno Fernandes respirou fundo e bateu com categoria para virar o placar.

Com um a mais em campo, o United ficou dono das ações e desperdiçou grandes oportunidades de ampliar e ficar aliviado em campo, mas Zirkzee e Bruno Fernandes não conseguiram superar Remiro. Aos 39, o árbitro anotou o terceiro pênalti duvidoso para o United, com Dorku se jogando no lance. Desta vez o VAR salvou o árbitro.

Logo depois de novo lance polêmico, contra-ataque mortal, Garnacho serviu e Bruno Fernandes ampliou, completando seu hat-trick na partida, em batida cruzada aos 42 minutos. Nos acréscimos, Dalot definiu a vaga com goleada.

OUTROS RESULTADOS Surpreendido na Holanda com derrota por 1 a 0 para o AZ Alkmaar, o Tottenham não demorou a igualar a série. Atuando em casa, saiu em vantagem com gol de Wilson aos 27 minutos. A defesa holandesa saiu errado, Solanke pegou o "presente" e serviu o atacante.

O alívio veio na largada da etapa final, com Maddison batendo firme de dentro da área e anotando o segundo e, pela primeira vez na série, deixando o Tottenham tranquilo e com a vaga. Mas Koopmeiners recolocou os adversários no jogo ao descontar. O desespero durou pouco, com Odoberg anotando o terceiro e garantindo o avanço com 3 a 1.

O Lyon não teve trabalho diante do Steaua Bucareste. Depois de fazer 3 a 1 na Romênia, os franceses voltaram a ganhar, desta vez em seus domínios, com goleada de 4 a 0. Mikautadze abriu o marcador logo aos 26 minutos. Antes do descanso, troca de passes na área e chute no ângulo de Nuamah. Na etapa final, a dupla artilheira voltou à ação. Mikautadze e Nuamah definiram a surra.

Com boa vantagem de 3 a 1 sobre o Fenerbahçe conquistava na Turquia, o Rangers levou um susto no último minuto da etapa inicial ao ficar em desvantagem, com gol de Szymanski. A vantagem desapareceu com os gregos ampliando, novamente com Szymanski, e a definição foi à prorrogação.

A última vaga às quartas de final acabou nos pênaltis e o time de José Mourinho não conseguiu mostrar a mesma competência do jogo, no qual reverteu enorme desvantagem. O Rangers fez 3 a 2, com Tavernier, Cerny e Lawrence. Tadic, o brasileiro Fred e Yandas desperdiçaram as cobranças dos gregos.