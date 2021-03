Último Lance receberá novo contratado do Paysandu: o meia Jhonnathan

O programa Último Lance recebe um velho conhecido da torcida bicolor e da própria torcida do Remo: o volante Jhonnathan. O atleta, que foi anunciado na última semana pelo clube bicolor, é um dos bicolores à disposição de Itamar Schulle para a temporada de 2021.

O programa começa às 18h, no YouTube e no Sistema Liberal de Rádios.

Histórico

Jhonnatan tem 29 anos e é fruto das divisões de base do Remo, temporada 2012. Passou três anos no Baenão e foi um dos que protagonizou um dos episódios de travessia: optou por jogar no Paysandu, em 2015 a 2017. Após a dupla Re-Pa, o meia vestiu a camisa da Portuguesa-RJ, CSA-AL e teve mais destaque no Náutico-PE. Chegou a integrar o time que subiu de divisão em 2019, em mata-mata contra o próprio Paysandu. No time de Recife, fez mais de 70 partidas. Jogou a Série B do ano passado. Contudo, foi colocado, alegando falta de acerto financeiro, preferiu voltar ao Paysandu. É considerado uma das apostas para 2021.

Curiosidade

Em 2019, Jhonnatan foi o entrevistado do podcast Tudo Delas. Relembre o episódio.