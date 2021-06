UFC Vegas 30 ocorre neste sábado com cinco brasileiros e Gane x Volkov na atração principal; siga

Marcado para acontecer neste sábado (26), em Las Vegas (EUA), a partir das 14h (horário de Brasília), o UFC Vegas 30 será mais um evento repleto de brasileiros. Ao todo, cinco atletas vão representar a bandeira verde e amarela no octógono. No card principal, o peso-galo Raoni Barcelos – que vive grande fase – terá pela frente o russo Timur Valiev. Além disso, na divisão dos leves, Renato Moicano vai encarar o inglês Jai Herbert.

No card preliminar, mais três brasileiros em ação. O meio-pesado Danilo Marques irá enfrentar o americano Kennedy Nzechukwu, enquanto o meio-médio Michel Trator vai ter o cazaque Shavkat Rakhmonov, que está invicto no MMA, pela frente. Já o primeiro atleta do país a entrar no octógono será Warlley Alves, que pego americano Jeremiah Wells, estreante no Ultimate. A luta principal da noite, vale ressaltar, promoverá um interessante combate no peso pesado. Invicto no MMA, o francês Ciryl Gane mede forças com o experiente Alexander Volkov, russo que possui mais de 40 lutas em sua carreira noMMA.

Gane e Volkov duelam de olho no cinturão

Os pesados Ciryl Gane (8-0-0) e Alexander Volkov (33-8-0) protagonizam a luta principal deste sábado. Atual número três na divisão, o francês Gane está invicto no MMA desde a sua estreia profissional, em 2018. No UFC há menos de dois anos, ele soma cinco vitórias, sendo duas finalizações, duas decisões e um nocaute. Em sua última aparição – que marcou a primeira luta principal no evento -, Gane derrotou Jairzinho Rozenstruik. Um triunfo contra Volkov pode garantir a ele uma chance de disputar o cinturão peso-pesado.

Do outro lado do octógono estará o veterano Alexander Volkov. Quinto no ranking da categoria, o russo começou o ano de 2021 com um nocaute espetacular sobre Alistair Overeem. Alias, das suas 33 vitórias, 25 duas são através da via rápida, incluindo nocautes sobre Fabrício Werdum, Walt Harris e Stefan Struve. Contra Gane, além de quebrar a invencibilidade do francês, Volkov quer se aproximar do título de Francis Ngannou.

Raoni Barcelos retorna e busca novo triunfo

Embalado por cinco vitórias seguidas, o peso-galo Raoni Barcelos (16-1-0) é um dos brasileiros em ação em Las Vegas. Considerado uma das promessas do país dentro do UFC, o carioca não perde desde abril de 2014. Em sua última luta, em novembro do ano passado, conquistou um triunfo por decisão unânime sobre Khalid Taha. Já o russo Timur Valiev (17-2-0, 1NC), adversário de Barcelos, estreou no segundo semestre de 2020 e tem apenas duas aparições na franquia: uma luta sem resultado e vitória sobre Martin Day, em fevereiro.

Moicano vai atrás de reabilitação nos leves

O brasiliense Renato Moicano (14-4-1) abre o card principal do UFC Vegas 30. Depois de fazer carreira no peso pena, Moicano optou por subir para a divisão dos leves no ano passado. Ele estreou na nova categoria com uma vitória sobre Damir Hadzovic em pouco mais de 40 segundos, mas depois acabou sendo superado por Rafael Fiziev. Para mostrar que o peso leve é o lugar certo para ele, o brasileiro precisará passar por Jai Herbert (10-2-0), inglês que possui apenas uma luta no Ultimate, com revés para Francisco Massaranduba.

Danilo Marques e Warlley querem embalar

O meio-pesado Danilo Marques (11-2-0) vai em busca da sua terceira vitória em três lutas no UFC. O paulista estreou na organização em setembro do ano passado, em Abu Dhabi, com uma vitória por decisão unânime sobre Khadis Ibragimov. Alguns meses depois, em fevereiro, finalizou Mike Rodriguez com um mata-leão no segundo round. Companheiro de treinos de Demian Maia, Maurício Shogun e outras estrelas, Danilo enfrenta o nigeriano Kennedy Nzechukwu (8-1-0), que em março, superou Carlos Ulberg com um nocautaço.

O meio-médio Warlley Alves (15-4-0) também buscará mais uma vitória na principal organização de MMA do mundo. O mineiro, que foi campeão da terceira temporada do TUF Brasil, nocauteou Mounir Lazzez no primeiro round, em janeiro deste ano, e agora tem o americano Jeremiah Wells (8-2-1) pela frente, que estreia no UFC.

Michel Trator encara adversário invicto

Sem lutar desde fevereiro de 2019, o meio-médio Michel Trator (26-3-0) está de volta ao UFC. Com 26 triunfos e apenas três derrotas na carreira, o paraense acabou ficando afastado do octógono por conta de uma suspensão aplicada pela USADA (Agência Antidoping dos Estados Unidos). Neste sábado, o brasileiro irá encarar o invicto Shavkat Rakhmonov (13-0-0), que superou o também brasileiro Alex Cowboy recentemente.

CARD COMPLETO:

UFC Vegas 30UFC Apex, em Las Vegas (EUA)Sábado, 26 de junho de 2021

Card principal (17h, horário de Brasília)

Peso-pesado: Ciryl Gane x Alexander Volkov

Peso-pesado: Tanner Boser x Ovince St. Preux

Peso-galo: Raoni Barcelos x Timur Valiev

Peso-pena: Andre Fili x Daniel Pineda

Peso-meio-médio: Tim Means x Nicolas Dalby

Peso-leve: Renato Moicano x Jai Herbert

Card preliminar (14h, horário de Brasília)

Peso-meio-pesado: Kennedy Nzechukwu x Danilo Marques

Peso-meio-médio: Shavkat Rakhmonov x Michel Trator

Peso-meio-médio: Warlley Alves x Jeremiah Wells

Peso-meio-pesado: Marcin Prachnio x Ike Villanueva

Peso-galo: Julia Avila x Julija Stoliarenko

Peso-pena: Charles Rosa x Justin JaynesPeso-leve: Yancy Medeiros x Damir Hadzovic