UFC: Deiveson pede luta para Dana White e relembra caso de racismo; veja

O campeão do UFC, o lutador paraense Deiveson Figueiredo, fez uma postagem em uma rede social, em que volta a frisar o desejo de enfrentar o lutador o neozelandês Kai Kara-France, como já havia informado O Liberal.

O detalhe é que, na última postagem, Deiveson faz referências a um caso de racismo que vivenciou, com ataques do staff ligado ao adversário Brandon Moreno. "Queria lutar com Brandon Moreno pela quarta vez, porque sei que é isso que os fãs querem. Até que sua equipe cruzou a linha com comentários racistas. Me chamando de macaco e até indo ao ponto de tirar fotos com cara de macaco em cima da minha", escreveu, em inglês.

"Você sabe do que estou falando @raul_entram. (...) Como Campeão Mundial do UFC, peço que considere meu desejo. Eu desejo lutar contra o próximo competidor da fila @kaikarafrance que conquistou seu lugar". Veja a postagem: