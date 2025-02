UEFA define confrontos dos playoffs da Champions League; confira

Na manhã de sexta-feira (31), a UEFA realizou o sorteio dos oito primeiros confrontos que integrarão o mata-mata da Champions League. Os jogos serão disputados entre os dias 11 e 19 de fevereiro. As equipes vencedoras dos playoffs avançarão para as oitavas de final.

A fase de playoff é uma novidade na competição de 2024/25 e sinaliza o início do mata-mata da Champions. As primeiras oito equipes classificaram-se diretamente para as oitavas de final do torneio. Já as equipes que terminaram entre o nono e o 24º lugar competirão nessas eliminatórias para definir os outros oito participantes da próxima etapa.

VEJA MAIS

Confrontos dos Playoffs

Brest x PSG

Club Brugge x Atalanta

Manchester City x Real Madrid

Juventus x PSV

Monaco x Benfica

Sporting x Borussia Dortmund

Celtic x Bayern de Munique

Feyenoord x Milan

Equipes que decidem em casa: Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern de Munique, Milan, PSV, PSG e Benfica.

Equipes que decidem fora: Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting e Brugge.

Classificados diretamente para as oitavas: Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa.