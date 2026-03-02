Capa Jornal Amazônia
Uefa pune Tottenham com multa e sem torcida visitante por racismo na Champions League

É proibido em toda a Europa fazer saudação nazista.

Estadão Conteúdo

A Uefa parece disposta a acabar com atos racistas e discriminatórios em suas competições e anunciou, nesta segunda-feira, uma punição de US$ 30 mil (aproximadamente R$ 155,9 mil), mais suspensão condicionada da torcida visitante do Tottenham em uma partida por causa dos incidentes flagrados em jogo na casa do Eintracht Frankfurt. Três torcedores do clube inglês foram flagrados fazendo gestos nazistas em direção aos alemães.

O Tottenham não contestou a punição da Uefa. Na verdade, o clube reprovou a atitude e se colocou à disposição das autoridades, garantindo ter identificado e afastado os três torcedores que cometeram o crime - é proibido em toda a Europa fazer saudação nazista.

"O Clube foi informado das sanções que nos foram impostas pela Uefa na sequência da conduta absolutamente abominável de um pequeno número de indivíduos no nosso recente jogo fora de casa pela Liga dos Campeões, em Frankfurt. O clube cooperou plenamente com a investigação da Uefa, bem como com a polícia alemã na noite do incidente e, posteriormente, com a Polícia Metropolitana", informou o Tottenham.

"Podemos confirmar que todos os três indivíduos flagrados fazendo saudações nazistas em direção aos torcedores do Eintracht Frankfurt foram identificados e receberam suspensões por tempo indeterminado, de acordo com a Política de Sanções e Proibições do clube", revelou o Tottenham.

Além da penalidade pelo ato racista, o clube londrino ainda foi penalizado em US$ 2.250 (R$ 11,6 mil) por causa de objetos atirados por sua torcida durante a partida, no fim de janeiro, vencida por 2 a 0. Já a suspensão de visitantes por um jogo é condicionada a novos atos até março de 2027, o que possibilita que os torcedores estejam presentes no duelo diante do Atlético de Madrid, nas oitavas de final, agendado para a Espanha.

O Tottenham aproveitou a punição para mandar um recado a seus torcedores. "O clube se opõe firmemente a todas as formas de discriminação e, portanto, tomou as medidas mais enérgicas possíveis. O comportamento repugnante de uma minoria de supostos torcedores naquela noite não reflete, de forma alguma, os valores do nosso clube e de seus torcedores."

