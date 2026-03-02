Uefa pune Tottenham com multa e sem torcida visitante por racismo na Champions League É proibido em toda a Europa fazer saudação nazista. Estadão Conteúdo 02.03.26 13h27 A Uefa parece disposta a acabar com atos racistas e discriminatórios em suas competições e anunciou, nesta segunda-feira, uma punição de US$ 30 mil (aproximadamente R$ 155,9 mil), mais suspensão condicionada da torcida visitante do Tottenham em uma partida por causa dos incidentes flagrados em jogo na casa do Eintracht Frankfurt. Três torcedores do clube inglês foram flagrados fazendo gestos nazistas em direção aos alemães. O Tottenham não contestou a punição da Uefa. Na verdade, o clube reprovou a atitude e se colocou à disposição das autoridades, garantindo ter identificado e afastado os três torcedores que cometeram o crime - é proibido em toda a Europa fazer saudação nazista. "O Clube foi informado das sanções que nos foram impostas pela Uefa na sequência da conduta absolutamente abominável de um pequeno número de indivíduos no nosso recente jogo fora de casa pela Liga dos Campeões, em Frankfurt. O clube cooperou plenamente com a investigação da Uefa, bem como com a polícia alemã na noite do incidente e, posteriormente, com a Polícia Metropolitana", informou o Tottenham. "Podemos confirmar que todos os três indivíduos flagrados fazendo saudações nazistas em direção aos torcedores do Eintracht Frankfurt foram identificados e receberam suspensões por tempo indeterminado, de acordo com a Política de Sanções e Proibições do clube", revelou o Tottenham. Além da penalidade pelo ato racista, o clube londrino ainda foi penalizado em US$ 2.250 (R$ 11,6 mil) por causa de objetos atirados por sua torcida durante a partida, no fim de janeiro, vencida por 2 a 0. Já a suspensão de visitantes por um jogo é condicionada a novos atos até março de 2027, o que possibilita que os torcedores estejam presentes no duelo diante do Atlético de Madrid, nas oitavas de final, agendado para a Espanha. O Tottenham aproveitou a punição para mandar um recado a seus torcedores. "O clube se opõe firmemente a todas as formas de discriminação e, portanto, tomou as medidas mais enérgicas possíveis. O comportamento repugnante de uma minoria de supostos torcedores naquela noite não reflete, de forma alguma, os valores do nosso clube e de seus torcedores." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions League Tottenham Uefa multa punição racismo gesto nazista COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES na bronca Após derrota no Re-Pa, presidente do Remo diz que Osorio 'não foi digno' de vestir a camisa do time Leão Azul perdeu para o Paysandu no último domingo (1º) e demitiu o treinador colombiano 02.03.26 12h01 BASTIDORES Negociações avançam e Guto Ferreira está próximo de acertar com o Remo Após a demissão de Osorio, o clube azulino procurou o treinador, que teria dado sinal positivo para o retorno 02.03.26 11h12 futebol Castanhal e Capitão Poço decidem a Copa Grão-Pará 2026 Equipes avançaram para a decisão após disputas de pênaltis no último sábado (28) 02.03.26 10h43 futebol Guto Ferreira e outros: confira a lista de favoritos para assumir o Remo Clube azulino demitiu o treinador Juan Carlos Osorio após a derrota para o Paysandu no jogo de ida da final do Parazão 02.03.26 10h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Guto Ferreira e outros: confira a lista de favoritos para assumir o Remo Clube azulino demitiu o treinador Juan Carlos Osorio após a derrota para o Paysandu no jogo de ida da final do Parazão 02.03.26 10h02 BASTIDORES Negociações avançam e Guto Ferreira está próximo de acertar com o Remo Após a demissão de Osorio, o clube azulino procurou o treinador, que teria dado sinal positivo para o retorno 02.03.26 11h12 DEU PAPÃO Superior, Paysandu vence o Remo no jogo de ida na final do Parazão Papão sufocou o Leão principalmente no primeiro tempo. Após a derrota, o Leão demitiu o treinador Juan Carlos Osorio 01.03.26 19h08 na bronca Após derrota no Re-Pa, presidente do Remo diz que Osorio 'não foi digno' de vestir a camisa do time Leão Azul perdeu para o Paysandu no último domingo (1º) e demitiu o treinador colombiano 02.03.26 12h01