Uefa pune Prestianni por ofensas a Vini Jr e aplica suspensão de seis jogos Estadão Conteúdo 24.04.26 11h52 A Uefa anunciou, nesta sexta-feira, 24, a punição ao meia Gianluca Prestianni, do Benfica, após investigação sobre ofensas direcionadas ao atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, durante partida da Champions League. De acordo com comunicado oficial, o Comitê de Controle, Ética e Disciplina da entidade decidiu aplicar uma suspensão total de seis partidas ao jogador por conduta considerada discriminatória. Parte da pena, no entanto, terá caráter condicional. ENTENDA A PUNIÇÃO APLICADA Segundo a decisão, Prestianni ficará afastado por seis jogos oficiais organizados pela Uefa - sejam competições de clubes ou de seleções - aos quais estaria apto a atuar. Desses, três compromissos terão cumprimento imediato, enquanto os outros três ficam suspensos por um período probatório de dois anos. A sanção já leva em conta uma suspensão provisória cumprida anteriormente pelo atleta, ainda durante os playoffs da competição europeia. Além disso, a Uefa solicitou à Fifa que a punição seja ampliada para competições em nível global, o que pode impactar eventuais convocações ou torneios fora do continente europeu. Vale lembrar que o episódio ocorreu no confronto entre Benfica e Real Madrid, realizado em fevereiro, em Lisboa, pela fase de playoffs da Champions League. Na ocasião, Vinícius Júnior acusou o jogador argentino de ter feito uma ofensa de cunho racial durante a partida. O lance chegou a paralisar o jogo momentaneamente, embora a arbitragem não tenha registrado o insulto em campo. Prestianni, por sua vez, nega a acusação. O meio-campista alegou que utilizou uma expressão comum em seu país e afirmou que não teve a intenção de cometer qualquer ato discriminatório. Mesmo com a contestação do atleta, a Uefa optou por seguir com a punição após a apuração conduzida por seu inspetor disciplinar. O caso reforça a política mais rígida adotada pela entidade no combate a atitudes discriminatórias dentro das competições. O episódio também se soma a outras situações envolvendo Vinícius Júnior, que frequentemente se posiciona contra casos de racismo no futebol europeu e cobra medidas mais duras das autoridades esportivas. LEIA O COMUNICADO DA UEFA NA ÍNTEGRA: "Decisão do CEDB a respeito do jogador do SL Benfica, Gianluca Prestianni Partida: SL Benfica x Real Madrid CF, 17/02/2026, Liga dos Campeões da UEFA 2025/26 Após a investigação de um Inspetor de Ética e Disciplina da UEFA, um processo disciplinar foi aberto contra o jogador do SL Benfica, Gianluca Prestianni, por uma possível conduta discriminatória. DECISÃO O Comitê de Controle, Ética e Disciplina da UEFA (CEDB) decidiu suspender o jogador do SL Benfica, Gianluca Prestianni, por um total de seis partidas oficiais de clubes da UEFA e/ou de seleções nacionais para as quais ele estaria originalmente elegível para jogar, por conduta discriminatória (ou seja, homofóbica). A suspensão de três dessas partidas está sujeita a um período probatório de dois anos, a partir da data da presente decisão. Esta punição total de seis jogos já inclui a suspensão provisória de uma partida cumprida pelo jogador durante o jogo da repescagem da Liga dos Campeões da UEFA 2025/26, disputado em 25 de fevereiro de 2026 entre Real Madrid CF e SL Benfica. Por fim, o Comitê decidiu solicitar à FIFA que a suspensão mencionada acima seja estendida para o âmbito mundial." 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