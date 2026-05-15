Tunísia anuncia os 26 convocados para a sua 7ª participação consecutiva em Copas do Mundo Estadão Conteúdo 15.05.26 16h06 A seleção da Tunísia divulgou nesta sexta-feira, 15, a lista dos 26 jogadores convocados para a disputa da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. A equipe africana está no Grupo F, ao lado de Holanda, Japão e Suécia. Esta será a sétima participação da Tunísia em Mundiais e a terceira consecutiva. A seleção busca superar a campanha de 1978, considerada a melhor de sua história em Copas, quando terminou na nona colocação geral. Até hoje, porém, os tunisianos nunca avançaram à fase mata-mata do torneio. A estreia da Tunísia será diante da Suécia, no dia 14 de junho, em Monterrey, no México. Depois, a equipe encara o Japão, novamente no estádio El Gigante de Acero, antes de fechar a participação na fase de grupos contra a Holanda, em Kansas City, nos Estados Unidos, no dia 25 de junho. Antes do início do Mundial, a seleção tunisiana ainda fará dois amistosos preparatórios, contra Áustria e Bélgica. O time será comandado pelo francês Sabri Lamouchi, ex-jogador da seleção francesa e que assumiu o comando técnico da Tunísia durante o ciclo para a Copa do Mundo. Confira os convocados da Tunísia para a Copa do Mundo: Goleiros: Aymen Dahmen (Sfax), Sabri Ben Hassen (ES Sahel) e Abdelmouhib Chamakh (Club Africain). Defensores: Yan Valéry (Young Boys), Moutaz Neffati (Norkoping), Dylan Bronn (Servette FC), Raed Chikhaoui (Monastir), Montassar Talbi (Lorient), Adem Arous (Kasimpaca), Omar Rekik (Maribor), Ali Abdi (Nice) e Mohamed Ben Hmida (Esperánce). Meio-campistas: Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt), Anis Ben Slimane (Norwich), Rani Khedira (Union Berlin), Mortadha Ben Ouanes (Kasimpaca), Ismaël Gharbi (Augsburg), Mohamed Hadj-Mahmoud (Lugano) e Hannbial (Burnley). Atacantes: Elias Saäd (Hannover), Khalil Ayari (PSG), Elias Achouri (Copenhague), Sebastian Tounekti (Celtic), Hazem Mastouri (Dynamo Moscou), Firas Chawat (Club Africain) e Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps)