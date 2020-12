Tudo pronto! São Paulo faz último treino para semi contra o Grêmio

O São Paulo finalizou a preparação, nesta tarde de terça-feira, para receber o Grêmio no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, que acontece amanhã (30). O último compromisso do ano não terá Reinaldo em campo, já que ele está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

> VEJA A TABELA COM OS JOGOS DO PAULISTÃO 2021!

Para a lateral-esquerda, é provável que Léo seja o seu substituto. Tchê Tchê, que ficou de fora da vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense no sábado, pelo Campeonato Brasileiro, volta a ficar à disposição. Já Pablo é dúvida para o confronto, pois teve lesão constatada na coxa esquerda. Não há nenhum desfalque por Covid-19.

Nas imagens divulgadas pelo clube nas atividades desta terça, que aconteceram no CT da Barra Funda, foi possível ver Igor Gomes e demais companheiros treinando com a bola. Nada mais foi divulgado.

Uma provável escalação do São Paulo tem: Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda, Léo; Luan, Daniel Alves, Igor Gomes e Gabriel Sara; Luciano e Brenner.

> Retrospectiva: Os 20 momentos mais marcantes do São Paulo na décadaO jogo de ida, na Arena do Grêmio, acabou 1 a 0 para os donos da casa. Para avançar, o São Paulo precisa de uma vitória simples, e um novo 1 a 0 leva a decisão para os pênaltis. A partida acontece no Morumbi, às 21h30 desta quarta-feira.