Tuchel se preocupa após lesão de Neymar: 'Espero que não seja grave'

Após a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Istambul Basaksehir, na Turquia, pela Liga dos Campeões, o técnico do clube francês, Thomas Tuchel, mostrou preocupação com Neymar. O brasileiro deixou o campo no primeiro tempo com uma lesão na coxa e foi substituído por Sarabia.

- Espero que não seja uma lesão grave. Temos de esperar pelos exames de imagem que serão feitos amanhã. É no adutor da coxa esquerda - disse o comandante do PSG.

Questionado sobre as atuações do clube parisiense, que até o momento não empolgaram, Tuchel disse que sabe que o time pode melhorar, mas citou as adversidades da temporada para justificar.

- Sabemos que podemos jogar melhor, mas temos que aceitar que não podemos fazer isso agora. É mais difícil, mas quero proteger meus jogadores porque acho que eles estão fazendo o máximo.