Trump sugere inclusão da Rússia na Copa do Mundo de 2026 durante encontro com Infantino

Donald Trump, presidente do Estados Unidos, sugeriu que a Rússia fosse incluída na disputa da Copa do Mundo de 2026 como forma de incentivar a paz em reunião com Gianni Infantino, mandatário da Fifa.

Suspenso de competições internacionais por causa do conflito com a Ucrânia, os russos estão impossibilitados de disputar competição internacioais. Trump revelou surpresa ao saber dessa questão (só soube do fato por causa de uma pergunta na coletiva) e interpelou Infantino. "Não sabia disso. É isso mesmo", indagou.

A fim de deixar o político americano ciente da situação dos russos, o presidente da Fifa logo explicou a questão esportiva diante deste conflito bélico.

"Eles (russos) estão proibidos de jogar por enquanto, mas esperamos que algo aconteça e que a paz se estabeleça para que a Rússia possa novamente ser readmitida", respondeu.

Ao saber do banimento, Trump então teve a ideia de sugerir a participação da Rússia na edição da Copa do Mundo do ano que vem, que terá como sede os Estados Unidos, o México e o Canadá. "Isso poderia ser um bom incentivo, certo? Queremos que eles parem, cinco mil jovens são mortos por semana", comentou durante o encontro.

Por conta da invasão à Ucrânia, a Rússia foi suspensa em fevereiro de 2022, em decisão que foi tomada em conjunto com a Uefa. Essa punição atinge todas as seleções russas, incluindo as categorias de base e também a feminina. A próxima Copa do Mundo terá início no dia 11 de junho de 2026 e o encerramento está agendado para 19 de julho.