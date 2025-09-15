Trump reclama de nova regra 'ridícula' do kickoff da NFL: 'Futebol americano de maricas' A mudança, definida em 2024 e imposta neste começo de NFL, evita trombadas com jogadores em alta velocidade, o que causava muitas lesões Estadão Conteúdo 15.09.25 16h43 A regulamentação nova visa garantir a saúde dos jogadores, já que encurta a distância entre os atletas de ambos os times (Instagram @nfl) Donald Trump continua polemizando e agora suas críticas foram direcionadas ao próprio país. O presidente dos Estados Unidos usou uma frase homofóbica para criticar a nova regra do kickoff (chute de reinício das jogadas) da NFL definindo o lance como para "maricas." A Liga explicou que a medida busca proteger os jogadores de lesões no futebol americano. A mudança, definida em 2024 e imposta neste começo de NFL, evita trombadas com jogadores em alta velocidade, o que causava muitas lesões. O kicker tem de jogar a bola dentro do campo - para frente do end zone (20 jardas finais), para evitar uma saída das 35 jardas (antes era de 30). Defensores ficam na linha de 40 jardas e ataque entre 35 e 30. "A NFL precisa se livrar dessa nova regra ridícula de início de jogo. Como eles conseguem fazer uma mudança tão grande e abrangente com tanta facilidade e rapidez? É pelo menos tão perigoso quanto o kickoff "normal" e parece o inferno", disparou o presidente em post nas redes sociais. "A bola está se movendo, e os jogadores não, exatamente o oposto do que o futebol americano representa. "O futebol americano de 'maricas' é ruim para os Estados Unidos e ruim para a NFL! Quem tem essas ideias ridículas?", questionou. "É como querer 'rolar' a bola de golfe para que ela não vá (nem de longe!) tão longe. Felizmente, o futebol americano universitário permanecerá o mesmo, espero que para sempre!", completou. Segundo a NFL, a distância anterior permitia que os jogadores alcançassem maior velocidade ao correr em direções opostas - alguns tentando marcar e outros tentando parar o corredor - o que aumentava o risco de lesões. A regulamentação nova visa garantir a saúde dos jogadores, já que encurta a distância entre os atletas de ambos os times. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol americano NFL Donald Trump homofobia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Adversário do Paysandu, Goiás possui quase um time inteiro de desfalques; veja a lista Papão pega o Goiás fora de casa pela Série B. Clube esmeraldino terá vários desfalques para o jogo, todos eles por suspensão 15.09.25 17h05 Futebol Com empate em casa, Paysandu diminui distância para sair do Z-4; confira Clube bicolor contou com o tropeço dos adversários e conseguiu diminuir o prejuízo 15.09.25 12h21 Futebol Público do Paysandu em empate contra o América-MG foi o menor do clube na Série B 2025 Mesmo com queda de público, clube terá seis jogos em Belém para tentar reagir na competição 15.09.25 12h16 Será que dá? Paysandu precisa mais que dobrar aproveitamento para se livrar da queda à Série C; veja números Papão faz as contas para tentar evitar o rebaixamento da Série B 15.09.25 11h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Público do Paysandu em empate contra o América-MG foi o menor do clube na Série B 2025 Mesmo com queda de público, clube terá seis jogos em Belém para tentar reagir na competição 15.09.25 12h16 TABU Remo nunca foi derrotado pelo Atlético-GO em Belém; confira o retrospecto Partida válida pela 27ª rodada será neste sábado (20), às 20h30, na capital paraense. 15.09.25 10h31 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 15.09.25 7h00 Será que dá? Paysandu precisa mais que dobrar aproveitamento para se livrar da queda à Série C; veja números Papão faz as contas para tentar evitar o rebaixamento da Série B 15.09.25 11h35