Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Trump reclama de nova regra 'ridícula' do kickoff da NFL: 'Futebol americano de maricas'

A mudança, definida em 2024 e imposta neste começo de NFL, evita trombadas com jogadores em alta velocidade, o que causava muitas lesões

Estadão Conteúdo
fonte

A regulamentação nova visa garantir a saúde dos jogadores, já que encurta a distância entre os atletas de ambos os times (Instagram @nfl)

Donald Trump continua polemizando e agora suas críticas foram direcionadas ao próprio país. O presidente dos Estados Unidos usou uma frase homofóbica para criticar a nova regra do kickoff (chute de reinício das jogadas) da NFL definindo o lance como para "maricas." A Liga explicou que a medida busca proteger os jogadores de lesões no futebol americano.

A mudança, definida em 2024 e imposta neste começo de NFL, evita trombadas com jogadores em alta velocidade, o que causava muitas lesões. O kicker tem de jogar a bola dentro do campo - para frente do end zone (20 jardas finais), para evitar uma saída das 35 jardas (antes era de 30). Defensores ficam na linha de 40 jardas e ataque entre 35 e 30.

"A NFL precisa se livrar dessa nova regra ridícula de início de jogo. Como eles conseguem fazer uma mudança tão grande e abrangente com tanta facilidade e rapidez? É pelo menos tão perigoso quanto o kickoff "normal" e parece o inferno", disparou o presidente em post nas redes sociais.

"A bola está se movendo, e os jogadores não, exatamente o oposto do que o futebol americano representa. "O futebol americano de 'maricas' é ruim para os Estados Unidos e ruim para a NFL! Quem tem essas ideias ridículas?", questionou. "É como querer 'rolar' a bola de golfe para que ela não vá (nem de longe!) tão longe. Felizmente, o futebol americano universitário permanecerá o mesmo, espero que para sempre!", completou.

Segundo a NFL, a distância anterior permitia que os jogadores alcançassem maior velocidade ao correr em direções opostas - alguns tentando marcar e outros tentando parar o corredor - o que aumentava o risco de lesões. A regulamentação nova visa garantir a saúde dos jogadores, já que encurta a distância entre os atletas de ambos os times.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol americano

NFL

Donald Trump

homofobia
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Adversário do Paysandu, Goiás possui quase um time inteiro de desfalques; veja a lista

Papão pega o Goiás fora de casa pela Série B. Clube esmeraldino terá vários desfalques para o jogo, todos eles por suspensão

15.09.25 17h05

Futebol

Com empate em casa, Paysandu diminui distância para sair do Z-4; confira

Clube bicolor contou com o tropeço dos adversários e conseguiu diminuir o prejuízo

15.09.25 12h21

Futebol

Público do Paysandu em empate contra o América-MG foi o menor do clube na Série B 2025

Mesmo com queda de público, clube terá seis jogos em Belém para tentar reagir na competição

15.09.25 12h16

Será que dá?

Paysandu precisa mais que dobrar aproveitamento para se livrar da queda à Série C; veja números

Papão faz as contas para tentar evitar o rebaixamento da Série B

15.09.25 11h35

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Público do Paysandu em empate contra o América-MG foi o menor do clube na Série B 2025

Mesmo com queda de público, clube terá seis jogos em Belém para tentar reagir na competição

15.09.25 12h16

TABU

Remo nunca foi derrotado pelo Atlético-GO em Belém; confira o retrospecto

Partida válida pela 27ª rodada será neste sábado (20), às 20h30, na capital paraense.

15.09.25 10h31

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira

15.09.25 7h00

Será que dá?

Paysandu precisa mais que dobrar aproveitamento para se livrar da queda à Série C; veja números

Papão faz as contas para tentar evitar o rebaixamento da Série B

15.09.25 11h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda