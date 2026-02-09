Trump ataca atletas americanos que se opõem à política dos EUA e chama esquiador de 'perdedor' Estadão Conteúdo 09.02.26 10h12 O presidente dos EUA, Donald Trump, disse neste domingo, que é difícil torcer por atletas americanos que se manifestam contra as políticas do governo, chamando um desses críticos de verdadeiro perdedor". As críticas do líder político foram direcionadas ao esquiador americano Hunter Hess, que participa dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, na Itália. Na sexta-feira, em uma coletiva de imprensa, repórteres perguntaram a atletas americanos como eles se sentiam representando o país durante as medidas de imigração mais rigorosas do governo Trump. O esquiador respondeu que tinha sentimentos contraditórios, já que não concorda com a situação, e que estava em Milão competindo em nome de todos que o ajudaram a chegar aos Jogos. "Se estiver alinhado com meus valores morais, sinto que estou representando", afirmou o competidor. "Só porque estou vestindo a bandeira não significa que represento tudo o que está acontecendo nos EUA", completou. Após a entrevista, Donald Trump também se pronunciou sobre o assunto e disse que os comentários de Hess tornavam difícil torcer por ele. "Hess, um verdadeiro perdedor, diz que não representa seu país nas Olimpíadas de Inverno atuais. Se for esse o caso, ele não deveria ter tentado entrar para a equipe, e é uma pena que esteja nela", escreveu ele em sua conta nas redes sociais. Hess não foi o único atleta a expressar descontentamento (ou a enfrentar reações negativas). Na coletiva de imprensa de sexta-feira com os atletas, o esquiador Chris Lillis mencionou o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE), dizendo estar "de coração partido" com o que está acontecendo nos EUA. "Acho que, como país, precisamos nos concentrar em respeitar os direitos de todos e garantir que estamos tratando nossos cidadãos tão bem quanto qualquer outra pessoa, com amor e respeito", disse Lillis. "Espero que, quando as pessoas virem os atletas competindo nas Olimpíadas, percebam que essa é a América que estamos tentando representar." O apoio aos EUA no exterior diminuiu à medida que o governo Trump adotou uma postura agressiva em política externa, incluindo tarifas punitivas, ação militar na Venezuela e ameaças de invasão da Groenlândia. Durante a cerimônia de abertura, os atletas da equipe dos EUA foram ovacionados, mas vaias e assobios puderam ser ouvidos quando o vice-presidente J.D. Vance e sua esposa, Usha Vance, apareceram nos telões do estádio, acenando com bandeiras americanas da tribuna. Palavras-chave Jogos Olímpicos política EUA Trump 