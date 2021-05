Trio do Flamengo se apresenta à Seleção Brasileira, e Everton Ribeiro realça: 'Momento único sempre'

A Seleção Brasileira está com o elenco quase completo para os dois próximos jogos válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, diante de Equador e Paraguai. Nesta manhã de segunda-feira, o trio do Flamengo, Rodrigo Caio, Everton Ribeiro e Gabigol, chegou à Granja Comary, em Teresópolis (RJ). O meia rubro-negro, inclusive, realçou o feito de voltar a ser convocado e projetou a sequência:

"Fico muito feliz, estar na Seleção é um momento único sempre. Estamos prontos para dar o nosso melhor e continuar com as vitórias e encaminhar cada vez mais essa classificação para a Copa do Mundo", disse Everton Ribeiro, em entrevista à "CBF TV".

“É um momento único sempre”@evertonri falou com a CBF TV após se apresentar à #SeleçãoBrasileira 🇧🇷 🎥: Lesley Ribeiro/CBF pic.twitter.com/oMiZXQk1uo — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 31, 2021

Cabe destacar que Rodrigo Caio foi chamado pelo técnico Tite apenas no último domingo, quando a CBF anunciou que Thiago Silva havia sido cortado por conta de uma lesão. Por falar do dia de ontem, foi quando Weverton, goleiro do Palmeiras, se apresentou ao CT, logo após o duelo entre ambos os clubes citados, no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Veja a tabela completa das Eliminatórias

Tite comandará mais um treino nesta segunda-feira, às 15h30. O Brasil segue em Teresópolis até quarta-feira, quando viaja para Porto Alegre. Na sexta, acontecerá o duelo com o Equador, no Beira-Rio. Já o embate contra o Paraguai será em Assunção, no dia 8.

Gabigol está de volta à Seleção (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Em tempo: a Seleção Brasileira lidera as Eliminatórias, com 12 pontos em quatro jogos disputados (100% de aproveitamento).