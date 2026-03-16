Três seleções garantem vaga na Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil Estadão Conteúdo 16.03.26 12h43 Neste final de semana três equipes garantiram vaga para a Copa do Mundo Feminina, que ocorrerá no Brasil no próximo ano. Avançando para as semifinais da Copa da Ásia, China, Coreia do Sul e Japão formam as vagas diretas, junto da seleção australiana que foi a primeira classificada para o torneio. Outras duas vagas serão disputadas na repescagem, totalizando seis vagas destinadas à Asian Football Confederation (AFC). A seleção chinesa entrou em campo no sábado (14) para enfrentar Taiwan. Confirmando sua força, a China teve dominância durante todo o jogo, mas foi somente ao final da partida que o compromisso foi definido em 2 a 0. Os gols foram marcados pela atacante Ziqin Shao aos 95 minutos, durante a prorrogação, e aos 119 minutos com a taiwanêsa, Yinghui Chen marcando contra. A China agora enfrentará a Austrália, nesta terça-feira (17), em busca de uma vaga na final da Copa da Ásia. O sábado também foi dia da Coreia do Sul garantir sua vaga na competição, através de uma goleada sobre o Uzbequistão. O placar elástico de 6 a 0 saiu dos pés da atacante Son Hwa-yeon aos 10 minutos, Ko Yoojin aos 21, Park Soo-jeong aos 58 minutos, Ji So-Yun aos 73, Lee Eun-young aos 86 e a zagueira Jang Sel-gi finalizando de pênalti nos acréscimos. A seleção coreana agora enfrenta o Japão, nesta quarta-feira (18), buscando vaga na final. No domingo, a última vaga direta foi conquistada com uma goleada de 7 a 0 do Japão sobre a seleção filipina. A meio-campista Mina Tanaka abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo. Na sequência, a zagueira Toko Koga ampliou. Na volta do intervalo, Remina Chiba fez o terceiro aos 22 minutos e Manaka Matsukubo logo depois. O Japão continuou no ataque e Toko Koga fez mais um totalizando 5 a 0 para o Japão aos 32. Já no final, Momoko Tanikawa marcou o sexto gol japonês e, aos 45, Riko Ueki finalizou com o sétimo gol. O Japão disputa uma vaga na final contra a Coreia do Sul. As outras duas vagas para a Copa do Mundo Feminina do Brasil serão disputadas na repescagem, nesta quinta-feira (19), com confrontos entre Uzbequistão x Filipinas e Taiwan x Coreia do Norte. VEJA AS SELEÇÕES JÁ CLASSIFICADAS PARA A COPA DO MUNDO DE 2027 - Conmebol: Brasil (país sede). - Asian Football Confederation (AFC): Austrália, China, Coreia do Sul e Japão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol feminino Copa do Mundo Brasil vaga COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo se prepara em Curitiba para enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão Equipe azulina permanece no Paraná após derrota para o Coritiba e faz preparação para o duelo da próxima quinta-feira (19) 16.03.26 12h52 FUTEBOL Contra o Remo, atacante Pedro pode alcançar marca histórica no Flamengo; saiba detalhes Atacante rubro-negro pode ultrapassa Gabigol e se tornar o maior artilheiro do clube no século XXI 16.03.26 12h43 futebol Remo se une a Flamengo e Grêmio em articulação por reunião para discutir gestão da Libra Clubes convocaram assembleia para debater rumos da liga e revisar contratos de direitos de transmissão do Brasileirão 16.03.26 11h13 futebol Pikachu analisa derrota do Remo e projeta jogo contra o Flamengo: 'A gente tem que ter ambição' Jogador azulino lamentou o resultado e disse que o time tem pecado nos detalhes 16.03.26 10h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo deve anunciar atacante antes de duelo contra o Flamengo, diz jornalista Time azulino está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e pode anunciar um novo jogador nesta semana 16.03.26 9h36 FUTEBOL Última chance a Neymar? Ancelotti convoca seleção brasileira para amistosos nos EUA Os amistosos do fim deste mês, contra França, dia 26, e Croácia, dia 31, podem servir para tirar algumas dúvidas que ainda estão na cabeça do treinador italiano 16.03.26 8h42 PÓS-JOGO Condé vê evolução no Remo apesar de nova derrota: 'mais agressiva' Técnico muda esquema com dois atacantes, elogia postura competitiva do Leão após revés para o Coritiba 15.03.26 22h07 futebol Pikachu analisa derrota do Remo e projeta jogo contra o Flamengo: 'A gente tem que ter ambição' Jogador azulino lamentou o resultado e disse que o time tem pecado nos detalhes 16.03.26 10h23